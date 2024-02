CR7 da un sueldo de locos al crack del Madrid: adiós a Casemiro y se une al deseado antes de Koundé

La prueba evidente de que el Manchester United es un ecosistema complejo y problemático de un tiempo a esta parte -un tiempo digamos de una década, aunque algo más- es que muchos jugadores de probada eficacia en la más alta competición europea terminan con líos o estancándose en Old Trafford, y no hablamos en los red devils de la máxima exigencia como la del Real Madrid o el FC Barcelona, sino de su campo de gestión; de ahí la propuesta de Cristiano Ronaldo a su ex compañero en la ‘casa blanca’.

Por eso publica Daily Star que Raphael Varane, ex compañero del luso en el Real Madrid, con el que gobernó Europa con mano de hierro, tiene la propuesta más tentadora a punto para salir rumbo al norte de Inglaterra procedente de Arabia Saudí, concretamente del equipo de CR7, el Al Nassr. Así al menos lo asegura un mass media que pone cifra a la cantidad que puede terminar de derribar la resistencia del central francés a abandonar la Premier League: 50 millones de euros al año.

Esa es la cifra fijada por el príncipe Faisal bin Turki, propietario del club árabe y que cuenta con un patrimonio neto estimado, dice este medio de comunicación, de casi 23.000 millones de libras esterlinas, cerca de 27.000 millones de euros. Y para más inri, el desprecio mostrado por su entrenador, Erik ten Hag, hacia Varane, al negarle la extensión de contrato por una temporada más con el fin de dejar ir su masa salarial, hacen que ahora el jugador se piensa su marcha prematura.

Por todo ello, quizá haya tiempo para ver marchar a Varane antes de tiempo a la Saudi Pro League, donde formaría pareja con el jugador que llegó a ser un sueño incumplido del Barça antes de Iñigo Martínez, Jules Koundé y Andreas Christensen, como es Aymeric Laporte. Ante esta tesitura y ese ofrecimiento salarial, ante una perspectiva deportiva tan pobre como la que ofrece el United, la salida puede hacerse realidad.