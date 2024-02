El mejor ante el Atleti, Ancelotti se lo carga y será fulminado si llega Mbappé: enfado del Bernabéu

Ayer hubo un jugador del Real Madrid que brilló por encima del resto, sobre todo porque tuvo acciones de suma habilidad y desequilibrio, amén de ser el goleador para los blancos en el derbi, y aún con todo Carlo Ancelotti lo eligió para ser sustituido justo cuando más peligro estaba llevando a la portería de Jan Oblak, una decisión tan polémica como errónea del italiano que le costó cara al Madrid. Y encima el jugador puede ser el elegido por el club para salir si fichan a Kylian Mbappé.

Malísima elección del entrenador del Madrid

Evidentemente estamos hablando de Brahim Díaz, que en el partido del Bernabéu ante el Atlético de Madrid, ese que podría haberle dado media liga a los blancos, fue de lo más destacado del equipo merengue y sin embargo fue sustituido, con ovación mediante del coliseo blanco, cuando más daño estaba haciendo a la zaga colchonera. Y, como decimos, esta decisión de Ancelotti fue fatal: tras la salida del malagueño el equipo local dio un paso atrás, perdió peligro arriba y terminó por conceder metros y un gol en el descuento que abre la liga cuando ya debería estar muerta.

El fallo, gordo, de Carletto, tiene repercusión porque no solo en lo anímico, sino en lo práctico, Simeone y el eterno rival capitalino de los blancos con este resultado poco menos que los humilla -el Real Madrid no ha ganado un solo partido de cuatro a los rojiblancos, perdiendo dos de ellos (el que se llevaron fue en la prórroga, en la Supercopa)- y abren la puerta a complicaciones en esta liga para los merengues, si el Girona pesca en el Bernabéu, el Barça podría ponerse a cinco puntos. Sí, el Cholo le tiene tomada la medida al entrenador del Madrid y eso vale para sembrar preocupación en Chamartín.

El deseado... no para él

Pero volvamos al caso Brahim. Con la llegada de Endrick al equipo merengue la temporada que viene, con Vinicius y Rodrygo renovados y con Arda Güler en el tintero, las cosas se complican para Brahim Díaz de cara a la 24/25 si el jugador del PSG abandona su equipo y ficha por el club blanco. Simplemente no habría hueco para tanto jugador, lo que pone especial cuidado en la situación de Brahim, que está haciendo una gran temporada, pero carece del estatus y protección por parte del entrenador merengue de los otros jugadores nombrados, siendo encima la posibilidad de quedarse con Joselu más tentadora por ser un jugador de características diferentes y no tener posibilidades de mercado como sí tiene el ex del City.