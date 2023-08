Cristiano Ronaldo está enfadadísimo pese a Mané: vaya encerrona del Barça, Laporta y Benzema, 15M

La llegada casi cerrada a Arabia Saudí de Franck Kessié, que confirma, La Gazzetta Dello Sport, está cambiando de castaño a oscuro el futuro y las posibilidades del Al Nassr en la liga saudita. Es verdad que el conjunto de CR7 es uno de los más poderosos de la competición y que, entre otras cosas, se han reforzado bien con jugadores de la talla de Sadio Mané, sin embargo, el luso ya ve el problema: varios de sus rivales están formando plantillas temibles, con jugadores más jóvenes y vigentes procedentes de Europa; el último, con una encerrona de Laporta y el Barça por 15M.

Los culés le enseñaron la puerta

Tras sentarlo sin compasión en la gira americana, el Barça, de la mano de una directiva que necesitaba dinero y hueco salarial, ha querido mostrar al entorno del costamarfileño y al mismo jugador que su negativa a salir de can Barça era absurda: a su edad no iba a jugar y era mejor que se marchara. Había orden de que no jugara para presionarlo a irse, es decir, para Kessié no había otra vía. Se pensaba que la Juventus de Turín iba a ganar esa pelea, incluso el Barça por momentos así lo pensó, pero finalmente los culés han obtenido lo que querían, aunque sea de la liga emergente, dejando el problema en manos de CR7.

El africano fichará por el Al Ahli que pagará un traspaso de 15 millones de euros al Barcelona -el cual, recordemos, lo obtuvo gratis del AC Milan, donde acabó contrato y no renovó- y llevándose un salario por temporada de 20 millones de euros, algo irrechazable, ya que además es una vinculación por tres temporadas. De modo que el mediocampista se une a Riyad Mahrez, Roberto Firmino, Edouard Mendy y Saint-Maximin en el conjunto saudí.

Competencia peligrosa tras un año en blanco

Y he ahí el problema para CR7, ya que, al campeón, el Al Ittihad de Benzema, Kanté, Fabinho o Jota, se unen otros ya poderosos rivales como el citado Al Ahli o el Al Hilal de Rubén Neves, Milinkovic-Savic, Malcom o Koulibaly, lo que dificulta las opciones del Al Nassr. Es verdad que la liga gana en prestigio con esta decena de jugadores de nivel, pero el equipo amarillo, con mucho menos, fue incapaz de ganar títulos la temporada pasada, de modo que en esta campaña lo tendrá más complicado.