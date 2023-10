Cristiano Ronaldo mantiene el pulso a Erling Haaland con un gol de falta y habla de su retirada

Cristiano Ronaldo y Erling Haaland continúan con su particular pulso para saber quién logrará ser el máximo goleador del 2023 una vez acabe el año. Los dos anotaron ayer en sus respectivos partidos. Haaland el 2 a 0 en el encuentro entre Manchester City y Brighton con un potente disparo desde la frontal -cerca de la esquina derecha del área-. Mientras, Cristiano Ronaldo hizo lo propio con un golazo de falta en el minuto 56 para completar la remontada de su equipo en el Al Nassr Riyadh vs Damac. Lo llamativo del encuentro fue que su compañero Talisca había logrado el empate tan sólo 4 minutos ante y también lo había hecho de falta.

De esta forma, Cristiano Ronaldo mantiene su ventaja de un gol sobre Haaland. El portugés ha visto puerta un total de 41 veces, mientras que el noruego lo ha hecho 40 veces. La marcha de Cristiano a Arabia Saudí fue muy criticada, pero a la larga se ha visto que le ha servido para recuperar su olfato goleador.

Cristiano Ronaldo condiciona su retirada

Una vez terminado el partido, Cristiano Ronaldo dejó unas declaraciones importantes a pie de campo a los medios oficiales de la Saudi Profesional League (SPL). El reportero le preguntó cuál era su secreto para poder seguir rindiendo a buen nivel a sus 38 años, a lo que el luso reconocía que se lo debía todo a su físico: "Dedicación y trabajo duro. Como he dicho muchas veces, trato bien a mi cuerpo y mi cuerpo me ayuda. Por ahora, con 38 años, tengo suficiente para seguir jugando y ayudando a mi equipo. Me siento feliz, pero sin el equipo y mis compañeros nada sería posible".

En ese momento el reportero vió su oportunidad y no dudo en preguntar y conocer los pensamientos de Cristiano Ronaldo sobre su retirada y sobre cuanto tiempo le quedaba en Arabia Saudi. "Paso a paso. Definitivamente jugaré este año y el próximo. Con seguridad. Entonces, si mi cuerpo dice 'Cristiano sigue', sigo", respondió CR7. Hay que recordar que Cristiano tiene contrato hasta 2025, por lo que en Arabia Saudi ya temen su marcha a pesar de las palabras tranquilizadoras hacia sus aficionados: "Ellos me hacen feliz y yo también los hago felices".