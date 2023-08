Cristiano Ronaldo y Benzema le esperan: el PSG quiere quitárselo de encima

La etapa de Neymar en el Paris Saint-Germain está muy cerca de terminar porque el club y el futbolista están dispuestos a llegar a un acuerdo que facilite su salida rumbo a Arabia Saudí, donde el Al Hilal puja con fuerza por hacerse con sus servicios.

Desde el verano pasado la situación del brasileño en el PSG era muy diferente a la que había vivido en el inicio de su andadura en el conjunto francés. El pago de la clausula de 222 millones para sacarle del FC Barcelona convirtiéndose en el fichaje más caro de la historia del fútbol, ya está olvidado. El objetivo de la incorporación, hacer que el club levante su primera Champions League, no se ha conseguido pese a que Neymar fue el líder del equipo que jugó frente al Bayern en Portugal su única final en esta competición. El astro no pudo triunfar como ya había hecho con el Barça y ahora su salida parece inminente según la información de Fabrizio Romano. El periodista italiano afirma que en las últimas horas el Al Hilal le ha presentado una gran oferta y él está intrigado por la opción de llevar su fútbol a Arabia Saudí, donde ya están marcando goles Cristiano Ronaldo y Karim Benzema.

En el conjunto asiático compartiría minutos con Malcom, su compatriota, que ha llegado este verano desde el Zenit por 60 millones de euros, y Rubén Neves, que se ha incorporado desde los Wolves por 55 millones. También, Kalidou Koulibaly, que dejó el Chelsea para jugar en Arabia Saudí, como también ha hecho Milonkovic-Savic, pero en su caso desde una Lazio que recaudó 40 millones por dejarle salir.

Acuerdo con el PSG

El interés del Al Hilal gana cada vez más fuerza, pero la opción de volver al FC Barcelona sigue ahí y aún no está totalmente descartada, aunque siempre sería con la condición de que el brasileño afrontará una gran rebaja del salario altísimo que tiene en París. Tras la decisión de Luis Enrique de dejarle fuera de la convocatoria para el primer partido de la liga francesa los hechos se han acelerado, y la información que se ha desvelado parece indicar que un acuerdo entre el club francés y Neymar para que salga, está cerca de producirse.