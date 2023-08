Klopp y Pochettino se fijan en el Manchester City: Darwin Nuñez se la juega

Chelsea y Liverpool protagonizan el gran partido del fin de semana inaugural de la Premier League (17:30 hora española). Dos equipos grandes con aspiraciones en todas las competiciones que decepcionaron la temporada pasada y han invertido para solucionarlo.

Mauricio Pochettino afronta su primer partido oficial como entrenador del equipo londinense y lo hace ante uno de sus rivales directos por los puestos de acceso directo a Champions League, y veremos si también es uno de los candidatos al título del campeonato inglés. “Me siento muy bien. Es muy emocionante volver a la Premier. Estoy muy contento, muy emocionado y no puedo esperar para empezar la competición. Echo de menos la Premier League por la organización y porque es muy competitiva, todas las semanas. Incluso cuando juegas en las copas, es muy competitiva, incluso contra equipos de la League One, Two o Championship. Los aficionados viven el fútbol. Cuando te alejas de este ambiente, te sientes un poco perdido, porque el fútbol aquí es increíble. La forma en que la gente, los medios de comunicación, lo transmiten a los aficionados. Es la combinación perfecta', decía el técnico argentino en la rueda de prensa previa al duelo.

Klopp se ha referido al que será su rival en el primer partido de la temporada: “Creo que Nkunku era una pieza clave en los planes. Muy desafortunado para el chico y para el Chelsea, su grave lesión. Pero tienen muy buenas opciones ofensivas para solucionarlo. Vamos a ver. Es el primer partido de fútbol realmente competitivo para nosotros esta temporada. No queremos perder el tiempo, realmente queremos ir a por ello, pero tenemos que ver cómo va. Es una nueva oportunidad para todos, todo el mundo tiene que dar un paso adelante”. El alemán sabe que el Liverpool no puede permitirse otra temporada sin entrar en Champions y los cambios que se han producido lo demuestran.

Una segunda oportunidad

El verano pasado, el conjunto red apostó muy fuerte por Darwin Nuñez al pagar más de 80 millones de euros por él al Benfica, pero lo cierto es que su primera temporada en Inglaterra dejó más ocasiones claras falladas que aciertos. El delantero uruguayo tuvo problemas de adaptación dentro y fuera del campo por no hablar inglés. Gakpo y Luis Díaz ya han demostrado ser capaces de hacerse con la titularidad, lo que puede provocar que el fichaje estrella del Liverpool la temporada pasada no cuente con tantos minutos como le gustaría si no aprovecha sus oportunidades desde el principio.