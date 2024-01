Después de Luis Suárez, Leo Messi impulsa otro fichaje en Miami: argentino, 29 años y defensa

El año 2024 no pudo comenzar de una mejor forma para Leo Messi y los aficionados del Inter de Miami ya que David Beckham logró cerrar la incorporación de un Luis Suárez que, durante su anterior etapa en el Gremio, estuvo a punto de retirarse por sus reiterados problemas en la rodilla.

No obstante, con la firme intención de volver a compartir vestuario con su fiel amigo Messi tras su exitosa etapa en Barcelona, Suárez anunció su compromiso con el Inter de Miami por una temporada, un equipo en el que, además de La Pulga, tendrá la oportunidad de reencontrarse con viejos conocidos como Jordi Alba y Sergio Busquets.

Eso sí, no se detiene aquí el capítulo de incorporaciones potenciadas por la figura de Messi ya que en las últimas horas el club ha llegado a un acuerdo con Nicolás Freire, central argentino de 29 años que ya tiene la aprobación total del Tata Martino para ponerse a sus órdenes con la menor brevedad posible.

Recordemos que, tras quedarse fuera de los play-off que dan derecho a pelear por el título la temporada pasada, el equipo tiene especial urgencia por formar un grupo que resulte lo suficientemente competitivo para pelear por el liderato en la campaña que arrancará en el mes de febrero y de ahí que la línea defensiva está a punto de contar con un nuevo refuerzo de nivel como supondría la llegada de Freire al equipo.

Eso sí, hay que matizar que el compatriota de Messi se encuentra cedido en el Olympiakos, pero sus derechos pertenecen al Pumas, y según afirma GOAL, el defensa ya ha roto ese acuerdo con el conjunto griego para aterrizar en el Estadio DRV PNK lo antes posible, a pdoer, ser, esta misma semana.

🚨 Breaking: Nicolás Freire reached an agreement to join Inter Miami. 🙌



He will travel to Miami in the next few hours.

Via @GerGarciaGrova pic.twitter.com/KalfgKBQaa