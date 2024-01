Luis Suárez apunta a Laporta con Leo Messi y Jordi Alba: esto no gustará a Balde ni a Lewandowski

El Inter de Miami se ha convertido en una especie de punto de reunión de las antiguas leyendas del FC Barcelona. El conjunto de Florida ha sido capaz de reunir, en cuestión de meses, a cuatro leyendas blaugranas como lo han sido Luis Suárez, Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets, que tras encontrarse en uno de los mejores Barça de la historia, han unido sus fuerzas para llevar hasta el estrellato al Inter de Miami de un David Beckham que espera hacer historia la próxima temporada y alcanzar la cima de la MLS por primera vez en su historia.

Sin embargo, a lo que podría haber sido un reencuentro lleno de palabras bonitas y de buenas recuerdos con el Barça, Luis Suárez le ha puesto un punto de polémica con unas declaraciones que pueden no sentar del todo bien en can Barça, donde Joan Laporta puede haber sido el más perjudicado.

Suárez no olvida el sueño de sus compañeros

La realidad es que la salida, tanto de Messi, como de Suárez, Alba y Busquets fue mucho más fría de lo que se merecían unas leyendas como ellos. En este sentido, el delantero uruguayo ha hecho una confesión que helará la sangre de muchos culés: “No me imaginaba que fuéramos a estar juntos otra vez porque pensé que Leo Messi terminaría su carrera en el Barça. En 2019 nos imaginábamos ganándolo todo en el Barcelona y retirarnos allí. Primero me fui yo y fueron saliendo todos detrás de mí” comentó Luis Suárez en rueda de prensa.

Con las palabras del charrúa, parece claro que ninguna de las salidas de sus actuales compañeros de Miami fue deseada y estuvieron más obligadas que consensuadas, algo que pegará duro en Joan Laporta, que, en última instancia, fue el encargado de poner fin a las etapas de Messi, Busquets y Alba, cuando los tres deseaban acabar su carrera vestidos de blaugrana, algo que no pudo ser.

Por otro lado, cabe destacar que, de no haber salido, quién sabe qué hubiera sido de jugadores como Alejandro Balde y Robert Lewandowski. Pues, mientras que el canterano probablemente no tendría la relevancia que tiene en estos momentos, lo más normal fuera que con Messi en el equipo, el polaco jamás hubiera llegado a can Barça.