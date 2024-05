Di María esquiva a Luis Suárez y su amigo Messi por un emotivo regreso a Argentina: tiene club 24/25

El futuro de Ángel Di María, uno de los jugadores más emblemáticos del fútbol argentino, parece estar tomando un rumbo definitivo. En las últimas horas, la familia del talentoso atacante se ha despedido de la familia de Nicolás Otamendi, compañero de club de El Fideo en el Benfica, lo que ha incrementado los rumores sobre su inminente regreso a Argentina. Diversos medios del país ya dan por hecho que el exjugador del Real Madrid y PSG está a un paso de volver a donde todo comenzó: Rosario Central.

Di María, quien ha tenido una carrera llena de éxitos en Europa, ha decidido que es el momento adecuado para regresar a sus raíces y terminar su carrera en el club que lo vio nacer como futbolista profesional. Rosario Central, el equipo que le dio la oportunidad de debutar en 2005, está listo para recibir de nuevo a uno de sus hijos pródigos.

La noticia de su regreso ha generado una ola de emoción entre los hinchas del club rosarino. La posibilidad de ver a Di María vistiendo nuevamente la camiseta auriazul ha desatado una gran expectativa en la ciudad y en el fútbol argentino en general. A sus 36 años, el jugador sigue demostrando un nivel de juego impresionante y su experiencia y calidad serían un gran aporte para Rosario Central.

Desde Argentina, varios medios de comunicación han confirmado que el acuerdo entre Di María y Rosario Central está prácticamente cerrado. El jugador ya habría mantenido conversaciones con la directiva del club y estaría entusiasmado con la idea de regresar a su país natal para jugar en el Gigante de Arroyito.

En una reciente entrevista, Di María expresó su amor por Rosario Central y su deseo de volver algún día. "Siempre he dicho que me encantaría volver a Rosario Central. Es el club que me formó, mi casa, y sería un sueño terminar mi carrera allí".

La despedida de la familia de Di María de la de Otamendi, con quien ha compartido vestuario en el Benfica, ha sido interpretada como un claro indicio de su inminente partida. Con su regreso a Rosario Central, Di María no solo aportará su talento en el campo, sino que también será un ejemplo y una inspiración para los jóvenes jugadores del club.

Aquí hay que hacer mención también al Inter de Miami de Luis Suárez y Leo Messi, un club que venía tentando al futbolista argentino pero que ahora tiene prácticamente imposible concretar un acuerdo con él.