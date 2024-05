Iba a ser Luis Suárez y cae más bajo que João Félix: Simeone y Griezmann no dudan en darle la patada

Últimamente han sido muchos los intercambios entre Madrid y Barcelona, concretamente entre el Atlético de Madrid y el Barça, pero pocos, diríamos que ninguno, ha tenido un impacto tan pequeño en sendos equipos como el colocado como número uno en la plantilla rojiblanca para abandonarla este verano. Y es que este jugador, por igual, ha decepcionado en el Camp Nou y en el Metropolitano, donde no continuará junto al Cholo Simeone y Antoine Griezmann.

El Atlético de Madrid quizá no tenga la obligación de ganar ningún trofeo, pero al menos sí tiene la necesidad de competirlos todos, y no lo ha hecho, ya que en cada uno de ellos, tanto en España como en Europa, se ha caído antes de tiempo (con la salvedad de la Supercopa de España, donde sucumbió ante el Real Madrid), por eso han de rodar cabezas, siendo la de Memphis Depay una de las que se tramitan con carácter de urgencia.

🚨🇳🇱 EXCLUSIVE: Memphis Depay and Atlético Madrid are set to part ways with Dutch player leaving… as free agent.



Understand there will be NO automatic extension for next season and Memphis will be free to pick his next club.



One more big name to follow on the market. pic.twitter.com/yQ1Wuyy5xP