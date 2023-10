EEUU llora la negativa inédita a Messi y Beckham: Adidas pierde a la gallina de los huevos de oro

Imagínense qué fantasía maravillosa, sublime, sería para Inter Miami conseguir juntar a lo mejor del Barcelona y el Real Madrid de los últimos años en un solo tándem, uno que tenga como ingredientes extra a Sergio Busquets o Jordi Alba. David Beckham, incluso Leo Messi o Adidas, patrocinador del equipo americano, han soñado con tal cosa, de ahí que la tentación llegada a Madrid de Miami haya existido, pero la negativa ha sido rotunda.

La salida no es una opción en estos momentos

Más allá de que Luka Modric no esté aceptando de buen grado su papel secundario en el actual Real Madrid de Carlo Ancelotti y que pueda tentarle la posibilidad de jugar en EEUU junto al astro argentino, y viceversa, y el ex capitán del Barça en la 22/23, lo cierto es que el croata tomó una decisión en el pasado mercado de fichajes veraniego y va a ir con ella hasta el final, que no es otro que el que marca la conclusión de la actual temporada.

O lo que es lo mismo, Modric habría dicho a Beckham que ‘no, gracias’ a su propuesta de sumarse al proyecto de Florida junto a las exestrellas del FC Barcelona. Lo hizo también a una descomunal propuesta venida de Arabia Saudí.

Otro mito del madridismo, como es Pedraj Mijatovic sentenció en la Cadena Ser el sentir de esta oferta y de la perspectiva de futuro inmediato que tiene en mente el genio de Zadar: “¿El Inter de Miami? Sinceramente, Modric no está pensando en marcharse. Él quiere pelear por un sitio. Cree que puede ayudar al equipo. La situación puede cambiar”, decía en el citado medio de comunicación.

Es decir, pese a que no esté contando con todos los minutos que quisiera, Modric no va a arrojar la toalla, confía en darle la vuelta a su situación, por lo que el Madrid tiene mito para rato. Adidas no podrá estampar camisetas fucsias con el nombre del croata, no al menos hasta la 24/25.