Deco se lo garantiza a Laporta: Vitor Roque, otro crack de Brasil y logra tentar a 4 galácticos

La lesión de Vitor Roque ha supuesto menos sudores fríos para el Barcelona de los que se esperaba una vez se ha sabido que dentro de la gravedad de la misma, su tobillo podrá recuperarse en un espacio de tiempo no demasiado prolongado y que desde luego no impedirá que vuelva a jugar en enero. Y precisamente esa es la meta de Deco y Laporta, llevarse a Barcelona al punta de cara a 2024, pero hay más. El Barça sigue otra perla y a otras 4 estrellas del ámbito europeo.

Oportunidades a la vista

Si el Barça consigue hacer malabares con el fair play financiero, Roque podría ser el gran fichaje del mercado invernal o al menos uno de los más importantes. El punta del Athletico Paranaense es la apuesta de futuro del FC Barcelona ante la edad de Robert Lewandowski -el cual además es objeto de deseo de Arabia Saudí, como os contamos en Don Balón- y eso pasa porque sea parte rápidamente de la plantilla, concretamente tras el parón navideño. Aunque, como decimos, hay más.

Y es que Deco va a aprovechar su viaje a Brasil no solo para tratar de cerrar lo de Roque de cara al inicio del año que viene, sino también para intentar dejar muy enfilado el fichaje de otra perla del Brasileirao, un Gabriel Moscardo al que ya se compara con Carlos Henrique Casemiro, lo cual no es poco decir a sus 18 años. Según fuentes cercanas al club blaugrana, el joven jugador de Corinthians interesa mucho en can Barça y el director deportivo azulgrana no quiere que se le escape.

4 en apuros

Y no solo eso, según informa Mundo Deportivo, el Barça está tras la pista de cuatro jugadores de talla mundial que no están pasando por su mejor momento en sus respectivos clubs, como son Jadon Sancho, Kai Havertz, Jorginho y Anthony Martial, todos ellos discutidos en sus respectivos clubs y que pueden ser cesiones probables si las lesiones aparecen en la plantilla culé o lo de Roque no fructifica de cara a enero. En definitiva, mucha actividad y bastantes opciones de sorpresas en can Barça en las próximas fechas.