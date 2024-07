El Barça lo trajo como la joya del momento: Xavi le dio la espalda, y ahora jugaría junto a Neymar

Barcelona no puede permitirse esta temporada volver a tocar fondo como lo vino haciendo en los últimos años. El cuadro azulgrana pasó de llegar hasta las últimas instancias de la Champions League a no ser capaz de disputar una final, ya sea en la Liga de Campeones o en la Europa League. Sumado a la situación económica en la que se encuentra el club, tampoco puede darse el lujo de hacer excelsas contrataciones, por ende, mirar en la interna ante una posible venta, no es nada descabellado. Bajo esa premisa, el nombre Vitor Roque ha sonado en los últimos días, ya que el brasileño está en el ojo de la tormenta debido a su incierto futuro con el club que lo trajo por todo lo alto.

Vitor Roque no logró asentarse en la máxima competencia como el Barça esperaba que sucediera. Bajo el mando de Xavi Hernández, la exjoya de Cruzeiro y Athletico Paranaense, tuvo que llevar el cargamontón de la prensa y el mismo público debido a la falta de minutos. El nacido en Timóteo apunta a ser el foco de atención debido a los últimos rumores sobre su desenlace lejos de Cataluña, ya que el fútbol árabe suena como posibilidad para que su arribo sea inminente. Precisamente, el club que quisiera contar con su fútbol sería nada más que Al Hilal de Neymar, quien pagaría lo que el club culé quiere y necesita.

Dura realidad

La expectativa del inicio tras el fichaje de Vitor Roque cambió radicalmente la situación por el incierto destino del delantero brasileño. Barcelona desembolsó alrededor de 30 millones de euros a Athletico Parananese, más otros 30 en variables. Es más, el conjunto catalán le ofreció un contrato por ocho temporadas, dando a entender que su fichaje apuntaba a futuro. Con camiseta blaugrana, Roque apenas jugó 16 partidos, de los cuales solo anotó 2 (Osasuna y Deportivo Alavés). Hasta la fecha, el atacante de 19 años ha sumado 353 minutos.

Neymar quiere un pupilo

Según la información arrojada por el diario Sport, Al Hilal ya puso en la mira a Vitor Roque, que, de concretarse su fichaje, sería uno de los movimientos del mercado. Esto, debido a que Barcelona recibiría un dinero importante por el pase, sumado a eso, porque Roque se juntaría con Neymar, a quien incluso ya conoce. Vale decir que hasta se ha hablado de un desembolso de 50 millones por parte del club árabe, monto que el Barça no vería mal, tomando en cuenta su situación financiera.

La esperanza es Flick

Por el momento, Vitor Roque se sigue presentando a los entrenamientos del club que lo trajo a España. Aún con un futuro por delante y mucho por fútbol por regalar, es importante resaltar que el contexto ha cambiado severamente en el comando técnico. Cuando Xavi Hernández era el técnico, Roque apenas tuvo minutos; sin embargo, Hansi Flick podría significar la luz de esperanza que el brasileño necesita para aliarse con la confianza. No obstante, es cuestión de horas y esperar la noticia que defina su siguiente paso.