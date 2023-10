El fenómeno Carlos Tevez pone patas arriba Avellaneda y obliga a Gago a renunciar

La locura se desató tras la conclusión del encuentro entre Racing e Independiente. Ambos clubes argentinos disputaron el Clásico de Avellaneda, el cual se llevó el conjunto visitante tras imponerse por 0-2 en la séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional de Argentina. Alexis Canelo y Braian Martínez anotaron los tantos de uno de los partidos más emocionantes y con más pasión de Amérida. El técnico del cuadro rojo, Carlos Tevez logró su primer triunfo en un choque de tal calibre en el Cilindro y propició la marcha del entrenador local, Fernando Gago. El ex futbolista, que sufrió discrepancias con sus aficionados, comunicó al club su renuncia al puesto de preparador.

Este triunfo significó más que tres puntos. Independiente se puso líder de la primera zona mientras que Racing aún sigue en lo alto de la segunda. "Necesitábamos volver a ganar el clásico y es importante...", dijo Tevez, que fue interrumpido en sala de prensa por sus propios jugadores, que, lejos de contener la emoción comenzaron a cantar y saltar con él. Se trata de la segunda etapa de Carlitos como entrenador, la primera la vivió a los mandos de Rosario Central. En esta ocasión, la situación es bien distinta, ya que le ha devuelto la ilusión a un equipo que parecía ir hacia abajo. Los números hablan por sí solos: cuatro victorias y tres empates.

🔴🔴 Carlos Tevez estaba hablando con los medios tras la victoria de Independiente ante Racing y los jugadores se lo llevaron puesto en los festejos 😅 pic.twitter.com/mQJtQnRoP9 — Diario Olé (@DiarioOle) October 1, 2023

"El mensaje mío es que estamos en construcción. No se puede decir después de un mes para qué estamos. Estamos haciendo un equipo fuerte. Van a tener que hacerse muy duros para poder pelear, entonces me parece que viene por ahí. Empezamos a ser un equipo, eso es lo más lindo. Me voy muy conforme porque uno lo ve, pero después en el partido tienen que demostrar ellos que uno no se equivoca", explicó Tevez, que llegó hace apenas un mes al club vencedor del Clásico de Avellaneda.