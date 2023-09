El mensaje de Al-Khelaïfi que deja indiferentes a Barcelona y Real Madrid

Las relaciones institucionales entre el Paris Saint-Germain y dos grandes clubes españoles como el Barcelona y el Real Madrid no han sido siempre buenas, aunque sí cordiales. En mayor medida por el tema de Kylian Mbappé. Pero hay otro asunto que les compete a los tres y es el proyecto de la Superliga, del que el presidente del conjunto galo, Nasser Al Khelaïfi ya se ha desligado por completo.

El máximo mandatario del cuadro parisino ha concedido una entrevista con el medio polaco Meczyki, con motivo de su presencia en la presentación de Varsovia como la sede de la Supercopa de Europa de 2024. El dirigente, que acudió en calidad de presidente de la ECA -Asociación de Clubes Europeos-, fue preguntado por la futura competición.

"Yo llamo a ese proyecto una 'no-Superliga'. Es un hecho. Estamos unidos como nunca antes. Querían dividirnos, pero fue al revés. Gracias a ello, podemos conseguir cosas rompedoras. Durante la cena del miércoles, les dije a mis socios de la junta directiva: 'se siente como una cena familiar'. Trabajamos por el bien colectivo y muchos de nosotros podríamos haber elegido de otra manera. La propia UEFA hizo un gran trabajo al detenerla. En este sentido, también hay que agradecer la contribución de Aleksandar Ceferin", dijo.

Al Khelaïfi no quiso pasar la oportunidad para lanzar un nuevo dardo a Barcelona y Real Madrid a raíz de la hipotética competición: "Ellos mismos saben que nunca los menciono, ni siquiera en la junta directiva, en un entorno más privado. Siempre les digo y les aconsejo que pueden regresar a ECA en cualquier momento. Únanse a la familia. Son bienvenidos. La Juventus ya se ha retirado del proyecto de la Superliga. Ellos deberían hacer lo mismo. No tienen otra opción. No estoy contra el Barcelona ni contra el Real Madrid. No voy a excluir a nadie. Estoy en contra del conflicto y la lucha. Me reuní con Joan Laporta y le dije lo mismo. Si quieren pelear, que se peleen entre sí. No perderemos más tiempo en esto. Tenemos nuestras propias cosas que hacer. Queremos desarrollarnos y la Superliga, hoy, es una broma. Estaba muerta antes de que fuera anunciada", concluyó.