Kylian Mbappé paraliza Europa: anuncio definitivo que ya conoce el PSG, ahora sí está claro

El mismo Nasser Al-Khelaïfi ha reconocido recientemente que no hay avances en la negociación de renovación de Kylian Mbappé, lo que no hace sino reforzar las informaciones que rodean al crack de París, esas que anuncian que buscará su libertad en junio de 2024 para decidir entonces qué hacer con su futuro, y si bien esta novedad no lo es tanto y ya os la habíamos adelantado en Don Balón, sí lo como se complementa con ciertos destinos potenciales.

Negativa a proyectos dudosos

Basta que el Chelsea o el Liverpool, dos clubs con capacidad para lanzarse a por el delantero del PSG si este decide abandonar París, hayan tenido uno o varios años de bajones deportivos para que el francés se sienta poco motivado a considerar sus propuestas; al fin y al cabo, varias de las razones argüidas por el astro galo para abandonar París son la poca competitividad de la Ligue 1 y la obsesión con la Champions League, donde sin ir más lejos ni blues ni reds están en esta campaña 23/24.

Así lo asegura Frank Leboeuf, ex jugador de la selección francesa y del Chelsea, que cita los deseos del jugador del PSG entre los que no estarían un equipo de mitad de tabla en la Premier League, como son los de Pochettino, ni un Liverpool que se la pegó en la campaña 22/23. Sobre este relato, Leboeuf advertía que, aunque Manchester City y Bayern de Múnich sí están en disposición de ser rivales del Madrid y el PSG por Mbappé, ninguno de sus proyectos le necesita tanto como los blancos o los franceses.

De modo que, si esta información del ex central de les bleus coincide con los deseos de Mbappé, estos estarían cada vez más cercanos con la posibilidad de terminar jugando en el Santiago Bernabéu a partir de junio de 2024. Esta idea, se informa desde fuentes cercanas al club galo, estaría en conocimiento del PSG, por lo que la salida a Chelsea o Liverpool parece imposible, lo que reduce mucho el espectro de posibilidades.