Enfrentó a Messi en la MLS y no esperó que llegue Marcos Reus: le resciden el contrato y busca club

Es conocido que el fútbol da revanchas y brinda oportunidades si uno se lo busca. Al inicio quizás no sea tan fácil pero el paso del tiempo todo se alinea. Este es un concepto que seguramente encaje con la carrera del mítico jugado de Suiza, Xherdan Shaqiri, quien volvió a causar impresión en las últimas horas y no necesariamente por anotar un gol de antología con su selección, sino por el adiós a la Major League Soccer.

El delantero que alguna vez brilló en el Bayern Múnich en sus años dorados dejó de ser jugador del Chicago Fire de la MLS tras dos temporadas que bastaron para demostrar que su vigencia no se negocia. Con 32 años, el nacido en Gjilan pasó por los mejores clubes de la máxima élite del fútbol mundial, contribuyendo de gran manera con esa zurda que se recuerda recientemente por lo hecho con Suiza durante la Eurocopa.

Chicago Fire acordó con Shaqiri rescindirle el contrato de un momento a otro, tomando en cuenta que el suizo tenía vínculo con el club hasta fines de este 2024. Georg Heltz, director deportivo, dio a conocer su postura sobre la decisión: “Después de las discusiones con Xherdan, hemos acordado que mutuamente que separarnos es lo mejor para todas las partes’’.

Thank you, Shaq! 🫡



The Chicago Fire and Xherdan Shaqiri have agreed to terminate the midfielder’s contract. #cf97 pic.twitter.com/sjQbLtnIXY