Es el fichaje más ilusionante para Leo Messi: Beckham cierra la llegada del nuevo Sergio Busquets

Hace unas semanas os adelantamos que el Inter de Miami estaba trabajando con la intención de fichar a Federico Redondo, hijo del mítico pivote argentino Fernando Redondo. En este sentido, pese a que el interés existía y la voluntad de las dos partes estaba ahí, parecía que el fichaje del argentino no se acababa de cerrar. Sin embargo, según la información desvelada por Fabrizio Romano, Redondo ya habría firmado su contrato con el Inter de Miami para jugar al lado de Leo Messi y Sergio Busquets, que tendrán a su lado uno de los pivotes más interesantes de cara a los próximos años.

🚨👚🇺🇸 Federico Redondo has just signed the contract as new Inter Miami player.



$8m final fee plus 15% sell-on clause to Argentinos Juniors, documents signed today.



Here we go, confirmed. pic.twitter.com/T6WxC35Q2O