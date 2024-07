Finalista de Champions, dejó el club de sus amores y se irá a la MLS de Messi

Once años estuvo en el Borussia Dortmund, Marco Reus en el ocaso de su carrera estará en suelo estadounidense para jugar en Los Ángeles Galaxy.

El periodista, Fabrizio Romano, confirmó lo que se venía especulando a partir de información en los medios de comunicación y la confirmación de su agente. A sus 35 años seguirá jugando al fútbol después de una carrera extraordinaria en la MLS de Lionel Messi y compañía.

🚨🇺🇸 EXCL: LA Galaxy are closing in on deal to sign Marco Reus as free agent!



Final details being sorted, still some work to do with player and his camp but LA Galaxy now close to getting it done.



Reus, ready to move to MLS 🇩🇪



Here we go, expected soon. pic.twitter.com/A9SUjmNe3j