Fue un tormento para Mendy en la Champions, Guardiola lo aparta del 11 y será una dolorosa pérdida

Pep Guardiola implementó muchas novedades en su equipo de gala a lo largo de la postrera campaña y Riyad Mahrez fue uno de los futbolistas que pagaron las consecuencias de esto quedándose sin un puesto como titular. A pesar de que el extremo argelino ha sido muy importante para el técnico español desde que llegó al Etihad Stadium hace cinco años atrás, su papel en la última campaña fue muy residual y apenas gozó de importancia.

Cabe recordar que Mahrez sigue estando catalogado como uno de los mejores futbolistas en el uno contra uno, pero la entrada en escena de John Stones, quien ha sido empleado por Guardiola como centrocampista, desplazó a Bernardo Silva al sector derecho y de esa forma el ex del Leicester cayó relegado a un rol secundario que está a punto de propulsar un bombazo en Arabia Saudí ya que el Al-Ahly ha presentado una importante oferta salarial al crack de 32 años para tratar de convencerlo.

A pesar de que el Manchester City no logró superar al Real Madrid en las semifinales de la edición 21/22 de la Champions League, Mahrez se convirtió en un tormento para Ferland Mendy y el jugador merengue se vio completamente desbordado por el talento técnico del africano. Eso sí, la situación del jugador ha dado un vuelco radical en solo un año y, tras perder su dosis de protagonismo en los skyblues, está a punto de dar luz verde al Al-Ahly para ser el próximo golpe de la Saudi Pro League a la élite europea.

No obstante, Guardiola aún no ha dado su visto bueno a la operación ya que, a pesar de que no ha gozado de un puesto privilegiado durante la pasada campaña, Riyad Mahrez es un futbolista muy del gusto del entrenador barcelonés y la mejor prueba de ello es que fue el propio Pep el que pidió expresamente a la directiva citizen que renovara el contrato del atacante argelino, un acuerdo que se cerró sin mayor demora hasta 2025.

Sin embargo, ahora el jugador sí que está muy abierto a poner tierra de por medio con el Etihasd Stadium para convertirse en la estrella de un proyecto, el del Ah-Ahly, en el que también se encuentran dos cracks que han abandonar recientemente la Premier League, Edouard Mendy y Roberto Firmino.