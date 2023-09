Griezmann dijo 'no' a Arabia, Messi y las rencillas del pasado: ¿rechazará a su ídolo, Beckham?

La llegada de Leo Messi al Inter Miami y a la MLS ha supuesto una autentica explosión mediática para la liga y el club de Estados Unidos, y parece que están dispuestos a intentar atraer a otra estrella del fútbol mundial, Antoine Griezmann.

El jugador francés ha explicado recientemente que su hermana y agente le informó de que los clubes de Arabia Saudí estaban dispuesto a hacerle una gran oferta para convertirlo en otras de las caras visibles del campeonato que han creado a base de una enorme inversión, pero él explicó que no le interesaba porque quería convertirse en el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid.

Griezmann se encuentra a quince tantos de igualar los registros de Luis Aragonés. “No me muevo, me quedo aquí. Voy a intentar batir el récord. Tardé mucho tiempo en ser readmitido por los aficionados. Ahora, por el momento, no es el momento de irme", decía el jugador rojiblanco en la rueda de prensa al partido de la selección francesa para la Eurocopa 2024. En esa conversación con su hermana, quedaba clara su negativa a abandonar el club donde se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo.

Su fichaje por el FC Barcelona no tuvo los resultados esperados por ninguna de las dos partes. El conjunto azulgrana pagó más de 100 millones de euros para hacerse con sus servicios, pero nunca terminó de encajar en el equipo. Parece que la relación con sus compañeros no fue la ideal porque un año antes decidió quedarse en su club y lo anunció con un documental, algo que no le sentó bien a los pesos pesados del vestuario. Además, la conexión con Messi en el campo no funcionó, y el francés apenas tenía peso en el juego o en el marcador en los partidos, algo que acabó con su vuelta al Atlético de Madrid.

La atracción de Estados Unidos

Griezmann confesó que David Beckham y Zidane eran sus ídolos cuando comenzó a jugar al fútbol. Por lo que una llamada del ex del Manchester United podría facilitar que el francés quisiese cambiar de aires en el futuro. Su contrato con los colchoneros termina en 2026, y según desveló ‘L’Equipe’, tiene una clausula de rescisión de 25 millones de euros. Una cifra asequible dada la calidad del futbolista. Además, el siempre se ha mostrado muy atraído por la NBA, viajando incluso durante la temporada a distintos pabellones para ver partidos en directo