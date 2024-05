Guardiola se va en 2025 y da al City la locura: olvídense de Yamal y Endrick, oro puro con 14 años

Los informes que llegan desde Estados Unidos son claros: nadie en el mundo es mejor que él a su edad, 14 años, y a tenor de los logros que está cosechando el jovencísimo jugador firmado por el Manchester City, va camino de proyectarlo en el futuro. Y si ya Endrick parecía precoz, si lo de Lamine Yamal ya era y es una brutalidad increíble, el jugador del City que se está formando en la MLS promete llegar al menos a su nivel.

En la Major League Soccer, con los mejores

El anuncio de que Philadelphia Union ha firmado a Cavan Sullivan como previo acuerdo al que ya tiene la entidad y el jugador para que este, por 5 millones de euros, se marche a la Premier League, concretamente al City una vez cumpla 18 años, no hace sino confirmar que el chico que deslumbra en la MLS es una realidad, como demuestra su liderazgo con la selección de Estados Unidos en el sub-15, a la que hizo campeona de la Concacaf, donde fue elegido Balón de Oro.

El segundo entrenador el Union, Marlon LeBlanc, decía de él que: “Cavan es un talento joven fantástico, me gusta burlarme de él porque nunca he visto a un niño crecer tanto como he visto a Cavan. Tiene los pies en la tierra, todo este revuelo extra que hay sobre él no se le sube a la cabeza y creo que eso es lo fantástico de él. Es lo que también le permite entrar en nuestro entorno y seguir siendo grandioso y audaz”.

El jovencísimo jugador de 14 años apunta muy alto y ahora podrá batirse con profesionales en un acuerdo con el equipo que dirige Pep Guardiola en el que los citizens le permiten ese crecimiento en EEUU para cuando esté listo para dar el salto a Europa. Con pasaporte alemán, el jugador, por normativa, podría adelantar ese brinco a los 16 años, pero en principio las dos partes han acordado que su crecimiento se haga con las mayores garantías de éxito en la liga emergente.