OK de United, Milan o Bayern y el otro Xabi Alonso pasa de sustituto de Zidane y Ancelotti a fichaje

Un éxito tan fulgurante y rotundo como el de Xabi Alonso en el Bayer Leverkusen -además de campeón de Alemania, puede serlo también de la copa y la Europa League- es un aliciente lo suficientemente poderoso como para que las apuestas empiecen a sopesarse en banquillos calientes de Europa. Uno de ellos, el de Brighton, promete serlo toda vez que su actual entrenador, Roberto de Zerbi, está en la agenda de varios de los gigantes de Europa y su hueco bien puede ir encaminado hacia un técnico que se comparan con Alonso.

Una leyenda blanca y en la Bundesliga

Sabemos que Raúl González está sopesando seriamente salir del Castilla y lanzarse a un club de primer nivel, y que, como el tolosarra, la ex leyenda blanca se ha curtido en las categorías inferiores del club blanco, siendo su estilo y su legado bienes muy preciados en el mercado. Con ello y la marcha de De Zerbi de las gaviotas basta para ponerlo entre las posibilidades en el Falmer Stadium; y desde luego la aventura de Inglaterra es muy tentadora para el exdelantero del Madrid.

Un gran rival

Informa The Guardian que el míster italiano está en la agenda de Manchester United, Liverpool, AC Milan y Bayern de Múnich (también lo estuvo del Barça, pero no podían pagarlo) por tanto, malo será que ninguna de esas propuestas salga adelante, pero no solo eso, advierte el mass media que Kieran McKenna sería el elegido por el club inglés para sustituirlo, sin embargo, hay otras informaciones que apuntan a un interés en Raúl.

Si esto es cierto, el técnico del Castilla puede dar el salto tanto a la Bundesliga como a la Premier League, toda vez que en España se ha adelantado que el Union Berlin y el Hamburgo quieren ficharlo, sobre todo por el buen poso que ha dejado Alonso en Alemania y porque como el míster del Bayer, Raúl también dejó una huella intensa en la liga germana en su etapa en el Schalke 04. Y vaya vueltas que da la vida, Raúl, que pudo ser el recambio de Zidane y Ancelotti en Madrid, se irá veremos i para nunca regresar.