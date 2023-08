Joan Laporta y Xavi Hernández aún no entienden lo que pasó con el mito: todos le querían en el Barça

Leo Messi apenas lleva un mes en el Inter de Miami, pero su impacto en el juego y en los resultados es tan importante como fuera del campo, donde ha hecho explotar la repercusión de la MLS. El jugador ha explicado cómo está siendo el cambio de vida que está teniendo, sin olvidarse del FC Barcelona.

La etapa de Messi en el fútbol de Estados Unidos no ha podido comenzar mejor. 6 partidos jugados, 6 victorias y 9 goles marcados. Registros que le han servido para alcanzar la final de la Leagues Cup y tener la oportunidad de hacerse con su primer título en la competición americana. Un inicio totalmente diferente al que tuvo cuando llegó desde el Barça para jugar en el PSG. "El cambio de Barcelona a París fue complicado, esto fue totalmente diferente", ha añadido en rueda de prensa.

"No tenemos que quedarnos con lo que hicimos sino apuntar a más alto todavía. Sabíamos que era una oportunidad de cambiar las cosas de cómo venían en la liga. Era una linda oportunidad para empezar a cambiar eso y a fijarnos objetivos difíciles pero que estamos preparados para poder competir", decía el argentino, que con su llegada ha revolucionado el rendimiento de un Inter Miami que era último de su conferencia en la MLS cuando él llegó.

Su vuelta fallida al FC Barcelona

Messi explicó porque se decantó por la opción de Estados Unidos: "Mi decisión pasó por muchas cuestiones, lo pensamos y decidimos con mi mujer y mis hijos también, la familia en general. Elegí este lugar por encima de todas las cosas. Hoy te puedo decir que estoy muy feliz por la decisión tomada por cómo vivimos esta nueva vida".

La opción del Balón de Oro

"Creo que durante mi carrera lo dije muchas veces, es uno de los premios más lindos a nivel individual. Pero nunca le di importancia entre comillas, lo más importante fueron los premios colectivos. Tuve la suerte de ganarlo todo en mi carrera, y después del Mundial, que era lo que me faltaba, mucho menos estoy pensando en este premio. No lo pienso, si llega bien y si no, estoy satisfecho de haber conseguido mis objetivos y ahora tengo otros con este club", concluía el argentino sobre la opción de hacerse con el premio.