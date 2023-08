Trágico suceso en el Barça por Gundogan y Romeu: Pochettino y Luis Enrique buscan otro caso Neymar

¿Es posible que el Barça pierda a una de sus grandes piezas de la plantilla que además es un canterano? Cuando suena tan vaga e inespecífica esta pregunta creemos en la posibilidad, que siempre existe, de que algo así suceda (ahí está el caso Ansu Fati), pero cuando hablamos de Gavi las cosas cambian. Sin embargo, se apunta a que el Chelsea, que ya se interesó por el futbolista, y ahora también el Paris Saint-Germain creen que hay un par de rendijas por las que pueden tentar al jugador del Barça.

Dejando a un lado el asunto de su nuevo contrato fallido, Gavi es junto a Pedri un estandarte de este Barça, incluso por delante de Xavi Hernández o Robert Lewandowski, pero es cierto que el entrenador ve difícil, al menos en este inicio liguero, colocarlo en el once sin perder control y seguridad en su once. El futbolista de criado en La Masía ha solido cumplir como falso extremo zurdo pero eso obliga a un planteamiento en el que el entrenador expone más al equipo y él no se siente tan protegido, de ahí la suplencia del canterano ante el Getafe.

Por tanto, en el plano deportivo tiene recorrido el interés que se apunta de Pochettino y Luis Enrique en Gavi desde que quizá su rol en el equipo mengüe esta temporada en protagonismo debido a que Xavi prefiere la seguridad que le dan Oriol Romeu, Ilkay Gundogan, Frenkie de Jong y Pedri a jugar con solo 3 medios y eso, con Lewandowski y Raphinha o Yamal en la derecha lo sitúa fuera del equipo titular (en Getafe salió en el minuto 79). El diario Sport apunta en esta dirección. Además, está el asunto económico, cuya venta de un futbolista así supondría un traspaso récord que cambiaría totalmente la situación azulgrana.

Poco probable

Pero más allá de los pragmático y lo lucrativo, el Barça ve peligroso bajar la mano en este interés de blues y parisinos ya que en los planos simbólicos y sentimental el golpe sería durísimo para el aficionado culé. Con esto certificamos que el Barça ni quiere ni pueda incentivar la opción de deshacerse de Gavi en un corto espacio de tiempo, pero también ponemos en relieve que la posibilidad existe e incluso hay razones para darle recorrido. Y eso es poco menos que trágico en can Barça. Sobre este aspecto, algunos recuerdan a Neymar, que parecía contento y feliz en el Barça y ya sabemos el resultado...