Keylor Navas pone patas arriba el PSG: de Modric a Busquets y Messi, plantón y reencuentro mágico

Hay quien en el seno del Paris Saint-Germain o desde la grada del Parque de los Príncipes le pide a Luis Enrique un paso al frente en valentía y que este tenga a Keylor Navas y Gigi Donnarumma como protagonistas, más concretamente a uno sobre el otro, sin embargo a unos meses de la finalización del contrato del futbolista americano, el sorpresón con el meta tiko puede ir por otros derroteros, concretamente por unos que dejen de piedra tanto a Luka Modric, excompañero suyo en el Real Madrid, como a Sergio Busquets y el mismo Leo Messi.

La vía de Estados Unidos, tentadora

Esta temporada está siendo testimonial para Keylor Navas en el PSG, ya que todavía no ha debutado en competición oficial con el conjunto francés en esta temporada 23/24 y pese a que el guardameta titular del campeón de la Ligue 1, Donnarumma, no parece revestido de moldes que lo revistan como insustituible (ahí están sus errores), las oportunidades no llegan para el costarricense, que espera su momento a las órdenes de Luis Enrique.

Ahora bien, la espera de Navas, que como máximo llegaría hasta junio de 2024, momentos tras el cual el jugador centroamericano acabaría su vinculación con su actual equipo, puede sufrir un severo cambio de planes si fructifica el interés que se apunta desde ciertas fuentes cercanas a la Major League Soccer, y más concretamente al Inter de Miami de David Beckham, Sergio Busquets o Leo Messi. Y es que Navas sería, como Modric, un anhelo del equipo americano.

Recordemos que, tal y como sucede con el jugador del Real Madrid, que no goza a las órdenes de Carlo Ancelotti de todos los minutos que le gustaría, Navas no solo no tiene un protagonismo en el PSG, sino que la posibilidad del salto en enero a Estados Unidos puede ser una solución más que satisfactoria para el jugador. Y lo sería básicamente porque sería verdaderamente positivo para el meta coincidir en Florida con viejos amigos como Modric o jugadores de la talla de Messi y Busquets, todo ello con un nuevo contrato bajo el brazo. Eso sí, el PSG se vería sin su gran recambio para el italiano.