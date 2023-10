Florentino Pérez desbloquea el tarro de los 2 galácticos: la duda hunde a Guardiola y Al-Khelaïfi

Cuando el Barça sube, el Madrid baja; cuando Guardiola y Al-Khelaïfi no ven a sus estrellas brillar, la figura de Florentino Pérez amenaza su estabilidad. Y ni Erling Haaland ni Kylian Mbappé viven momentos dulces en Manchester City y Paris Saint-Germain, respectivamente, lo que, en cierta forma, alegra al Real Madrid y su mandatario. Ambos cracks no están al nivel de otras temporadas en este arranque y de ahí los rumores, la incomodidad, el bloqueo...

Tal vez no sea tal cosa, quizá Haaland y Mbappé sean, como otros tantos delanteros a excepción de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, jugadores de rachas y ahora simplemente vivan una menos buena que las que acostumbran. Pero incluso en ello hay quien pone nombre y apellido a su falta de puntería, a su decaimiento y sus posibles consecuencias: Real Madrid. Pasa en la Premier League y en la Ligue 1, cuanto peor les va a las dos estrellas pretendidas por los blancos, más ascienden las acciones de ambos vestidos de blanco. Y corren tiempos turbios en el Etihad Stadium y el Parque de los Príncipes.

El City ha perdido no solo el liderato este fin de semana, sino que lo ha hecho con el peor rival posible en Inglaterra, el Arsenal en el que perdió (de forma consecutiva tras la caída ante el Wolverhampton) y con su goleador, el noruego, otra vez en el dique seco: en los últimos cinco partidos (dos de Champions League) solo ha marcado un gol, algo exageradamente alarmante para el de Leeds. Lo de Mbappé todavía es peor, no ha marcado en los últimos cuatro duelos, donde además el PSG se vio goleado en St. James Park y empató en el Gabriel Montpied, frente al Clermont (0-0).

