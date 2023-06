Leo Messi marcó el camino y sus amigos lo certifican: Barça y Real Madrid tienen un enemigo común

Con el aterrizaje de Leo Messi a Miami, el futbol mundial dio un gran giro en el guión. Ya que tanto Barça como Real Madrid se han encontrado con un nuevo gran rival en el mercado de fichajes con el que no contaban hace pocos años, los destinos exóticos y millonarios, que han pasado de llevarse a jugadores muy lejos de su mejor nivel, a atraer grandes nombres que todavía tienen cuerda como Sergio Busquets, Karim Benzema o incluso una joven estrella como Bernardo Silva.

El último en oficializar su partida del viejo continente ha sido Sergio Busquets, que ha anunciado que seguirá los pasos de su gran amigo Leo Messi y comenzará una nueva aventura en el Inter de Miami, donde dejará atrás la competición de máximo nivel a cambio de una vida mucho más tranquila y relajada en el sureste de los Estados Unidos.

Pese a que su salida ya estaba más que anunciada, la noticia no debe dejar de ser importante y tomada en serio por parte, tanto de Barça como Real Madrid, que han visto como varias de sus leyendas han optado por jugar algunos años aprovechables de sus carreras en un destino como Arabia Saduí o los Estados Unidos, algo realmente dramático, ya que ni Benzema, ni Modric, ni Busquets ni Jordi Alba están como para salir de Europa.

Busquets, con la fórmula de Iniesta

Si bien la vertiente económica juega un papel básico en todas las decisiones, también hay que tener en cuenta que en casos con jugadores cuyo amor por su antiguo club es muy grande, es posible que se nieguen a jugar en Europa, donde se puedan llegar a tener que enfrentar al equipo de sus amores, algo que no piensan hacer.

Andrés Iniesta aplicó dicha técnica. El español sabía que ya no estaba para jugar en el Barça y deicidio dar un paso al lado sin retirarse marchándose a Japón. Busquets, por su parte, ha hecho lo mismo, ya que no está dispuesto a tener que competir contra el Barça, ya que según aseguró no sería capaz de intentar batir al equipo que se lo ha dado todo en esta vida.