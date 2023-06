Bomba exprés de Xavi y Alemany: Ansu Fati dejará el 10 de Messi a otro campeón con Argentina

Una de las grandes sorpresas de este mercado de fichajes veraniego todavía no se ha proyectado entre las incorporaciones más nombradas hasta la fecha… hasta hoy. El Barça se estaría planteando lanzarse, tras Gundogan, a por un potencial 10, sobre todo si finalmente Ansu Fati sale del Barcelona este verano, como justo y, por características, teórico remplazo de Leo Messi; todo un campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

En la Serie A

Es verdad que la carrera de Paulo Dybala ha salido hacia una vía peligrosa, una que lo ha alejado del cartel de talentos deslumbrantes, quizá por eso quiera agarrar esta posibilidad que se le presenta en can Barça. Y es que la cláusula de salida que figura en el contrato del argentino podría ser la clave de un proceso que para Xavi Hernández, entrenador del Barça, y Mateu Alemany, director deportivo, podría llevar talento puro a Barcelona por un precio casi simbólico en los tiempos que corren.

De 12 a 20 millones de euros

Ya de por sí fue raro y hasta sorprendente ver la caída abrupta de La Joya en una Juventus de Turín donde prometía ser uno de los mejores del mundo y terminó fichando por la AS Roma, un claro paso atrás en su carrera en la élite. Pero, claro, Dybala instauró una doble cláusula que le permite ahora al Barça soñar con un nuevo 10 y a Dybala fichar por un grande de Europa, uno que nada más y nada menos encumbró a Messi. Para ello, el Barcelona, como club foráneo a la Serie A, solo tendría que pagar 12 millones de euros por el sudamericano. La opción de 20 M pesa, como protección, sobre el resto de equipos de la Serie A y de cara al mercado.

Por todo ello se entiende esta iniciativa culé que se apunta desde Italia con respecto al jugador a las órdenes de José Mourinho: el jugador tiene un talento enorme, pero se ha devaluado y sus 12 millones de cláusula de salida pueden darle una opción al Barcelona que otros gigantes de Europa no ven. Tal vez no, quizá Dybala sea un jugador tendente cada vez más a las lesiones y su nivel más alto ya lo hayamos visto, pero, ¿acaso 12 millones no merecen el riesgo?