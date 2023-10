Leo Messi y Jordi Alba embisten al Bernabéu: fin a 12 años de leyenda y habrá lágrimas de Toni Kroos

El Inter de Miami demostró durante el postrero periodo de traspasos que los fichajes de Leo Messi, Jordi Alba y Sergio Busquets no son las únicas incorporaciones mediáticas que quiere cerrar David Beckham para convertir al club en la referencia absoluta de la MLS y de ahí que el presidente inglés tenga entre manos otra operación que está generando mucho nerviosismo en el Real Madrid con Luka Modric como protagonista.

Es cierto que el rendimiento del croata ha decaído de forma ostensible esta temporada y de que su rol en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti es secundario, en parte porque jugadores como Toni Kroos, Jude Bellingham, Aurélien Tchouameni y Fede Valverde están rindiendo a un nivel excelso, pero en el Santiago Bernabéu no quieren hacerse a la idea de lo que supondrá decir adiós a una leyenda viva del club como es el mago de Zadar.

Son ya 12 años los que lleva Modric en la capital española y, aunque sus inicios no fueron despampanantes, no tardó en exceso el centrocampista en convertirse en un pilar del proyecto blanco y en un absoluto ídolo del madridismo. Sus prestaciones durante la última década han sido magistrales y esenciales para que el equipo pudiera lograr tantos éxitos en forma de títulos y esto se vio recompensado en 2018 con el Balón de Oro. De la mano de Toni Kroos y Casemiro, aunque este ya no forme parte del equipo, el croata ha liderado uno de los trivotes más laureados en la historia reciente del futbol y el alemán será el primero que lamente la salida de su amigo, una salida prácticamente inevitable.

Modric sabe que la Eurocopa de 2024 podría marcar el final de sus días como futoblista profesional y, a sabiendas de que permanecer en Madrid repercutirá en su puesta a punto para el torneo, no dudará en unirse a Messi y Jordi Alba en Miami para gozar de ese protagonismo.

Es necesario destacar aquí que Modric renovó el verano pasado su contrato hasta el 30 de junio de 2022 y, aunque muchos esperaban que esa fuera la fecha que marcaría su adiós al Bernabéu, la irrupción en escena del Inter de Miami alterará por completo la última etapa del jugador a nivel de clubs.

En definitiva, salvo que un giro de guion brusco lo impida, Luka Modric abandonará el Santiago Bernabéu en el próximo mercado invernal en lo que supondrá una de las despedidas más conmovedoras en la historia del club por todo lo que ha conseguido el futbolista durante su etapa en Chamartín.

Y ojo, seis meses después de este suceso llegará el adiós de Kroos, otra leyenda blanca...