Leyenda de Francia gracias a Deschamps y dará un giro de 180º a su carrera emulando a Gareth Bale

La mañana de este miércoles ha amanecido con la noticia de que Olivier Giroud, el delantero francés y aún jugador del AC Milan, ha dado un paso sorprendente en su carrera al comprometerse con Los Angeles FC de la Major League Soccer (MLS), una decisión que supondrá seguir los pasos de Gareth Bale, quien también optó por el fútbol estadounidense tras finalizar su contrato con el Real Madrid en 2022.

Y es que, a pesar de ser muy discutido en algunas etapas de su carrera, Giroud ha mantenido un puesto clave en la selección francesa dirigida por Didier Deschamps y ha anotado una gran cantidad de goles en todos y cada uno de los equipos en los que ha militado en la élite europea, tales como el Arsenal, el Chelsea y el AC Milan, el equipo que marcará su despedida al viejo continente.

🟡⚫️🇺🇸 Olivier Giroud signs contracts as new LAFC player, ready for MLS new chapter after verbal agreement reached in March!



Contract until December 2025 set to be sealed in the next hours.



Giroud will leave AC Milan as free agent.



Here we go, confirmed 🔐🇫🇷 pic.twitter.com/3vvpF2GH3h