Llega como reemplazo de Thiago Almada: de ganar la Europa League a la MLS; no juega ante Real Madrid

Fue un jugador clave para la conquista histórica del Atalanta de la Europa League. Hoy, eligió la tentación de los números de los Estados Unidos.



Atlanta United sumó un nuevo crack a su mediocampo, tras confirmar el fichaje de Alexey Miranchuk.

El internacional ruso de 28 años firmó hasta el final de la temporada 2027 de la MLS, con una opción para extender su contrato hasta 2028. Miranchuk ocupará una plaza de Jugador Franquicia en el plantel de 'las Cinco Bandas'.

El nuevo enganche será clave para tapar el hueco dejado por el argentino Thiago Almada, el campeón del mundo que se marchó a principios de julio al Botafogo de Brasil por una cifra récord para la MLS. La salida de Almada, junto con la de Giorgos Giakoumakis (ahora en Cruz Azul de México) y el lateral Caleb Wiley (reciente fichaje del Chelsea), permitió que Atlanta acumule más de 40 millones de dólares para reforzarse durante el verano.

"Es un creador de juego con un gran olfato para el gol... Estamos ansiosos por darle la bienvenida a Atlanta y aprovechar su experiencia y mentalidad ganadora". comentó el vicepresidente y secretario técnico Carlos Bocanegra.

Atalanta to Atlanta, it just makes sense ✍️



Alexey Miranchuk is a 5-Stripe 🔴⚫️ pic.twitter.com/92KLjkZERr