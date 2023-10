Menudo susto se llevaron en la Eredivisie: el portero chocó con el atacante y tuvo que ser reanimado

El Mandemakers Stadion del RKC Waalwijk se quedó prácticamente en silencio al ver que su portero se había desplomado tras un choque fortuito. Cuando el electrónico marcaba el minuto 88 de juego, el meta del equipo local Etienne Vaessen recibió una patada involuntaria por parte de Brian Brobbey, futbolista del Ajax, lo que le condujo a caer al suelo completamente inconsciente. Los judadores que se encontraban cerca de aquella acción, al ver que el arquero no reaccionaba, alertaron enseguida a las asistencias médicas.

Los servicios médicos consiguieron reanimar al guardameta de 28 años, pues se encontraba inconsciente sobre el césped. Mientras tanto, todos los futbolistas se colocaron alrededor de los sanitarios para evitar que las cámaras captasen el momento en el que el personal lo trataba. No se escuchaba ni un alma en las gradas a pesar de estar repletas de aficionados, quienes estaban conmovidos por los acontecimientos. También muchos compañeros y rivales, algunos lloraban desconsolados, otros rezaban con la esperanza de que hubiera buenas noticias. Al jugador se lo llevaron en camilla y lo trasladaron de urgencia a un hospital para realizarle las pruebas pertinentes.

We're with you, Etienne ♥️ pic.twitter.com/fFMnA8aOM6