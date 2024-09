Miami y la MLS, a los pies de Messi: ni Beckham ni Martino lo creen; el sueño del Mundial de Clubes

En ese sentido, el entrenador destacó la buena forma física de Messi y aseguró: “Probablemente lo que hizo sea lo más común de todas las cosas que pasaron esta noche. Jugó todo el partido porque estaba bien para terminar el partido. Es muy difícil sacar a jugadores tan desequilibrantes”

Con respecto al rendimiento de su equipo, el “Tata” destacó: “No me puedo quedar con 30 minutos, porque tenemos la obligación de ser más consistentes. Manejar bien la pelota, mantener salidas limpias, lo hicimos bien en el primer tiempo, pero no lo pudimos sostener".

De película 🎬 🐐✨ Messi’s 2 goals and 1 assist earn him Player of the Matchday!🏅 pic.twitter.com/X1iTZgF7et