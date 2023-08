Nueva salvajada y nuevo reto inédito para Messi, Busquets y Alba: Beckham, la MLS y EEUU lo esperan

La victoria en la Leagues Cup contra todo pronóstico y tras superar infinidad de pasos, todos ellos después de llegar Leo Messi, Sergio Busquets y, ya iniciado el torneo, Jordi Alba, por parte del peor equipo de la Major League Soccer, y ahora el triunfo, también en los penaltis, ante el Cincinnati (5-4) en el US Open Cup ha devuelto la sonrisa a la triada blaugrana, que puede en dos competiciones disputadas marcarse un pleno que tiene entusiasmado a David Beckham, la MLS y Estados Unidos.

Sigue un sueño que es de oro en Miami

Pocos, quizá nadie, esperaba que Inter Miami pasara de ser el equipo con menos garantías a un campeón y auténtico aspirante a todo con el fichaje de un trío que fue de oro en el Camp Nou y que ahora, tras la victoria en el segundo torneo que disputan con la entidad de Florida, promete un pleno increíble para la bisoña entidad del sureste de Estados Unidos. Eso sí, para ello tendrán que esperar al próximo 19 de septiembre, cuando se verán las caras ante el Dynamo Houston.

Siete partidos para cambiar el rostro en la liga

Al igual que lo anterior es cierto, si nadie pensaba en este lavado de cara tan rápido en Inter con unos fichajes del mercado y que este le pudiera reportar dos títulos al club que preside Beckham, también hay quien quiere ver a equipo de Tata Martino en su día a día y en su infierno particular, la liga, donde las cosas han ido de mal en peor para el club. Es más, siete partidos le quedan a Messi, Busi y Alba hasta llegar a la final, siete pruebas de fuego para evaluar cómo puede comportarse este equipo en la regularidad que exige la liga.

New York RB, de nuevo Nashville (con quien disputaron la final de la Leagues Cup), Los Ángeles FC, Sporting KC, Atlanta United, Toronto y Orlando City serán sus rivales antes de la citada final de la US Open. El ex del PSG, especialista como pocos en dirigir, como demostró con Argentina, en torneos de corta y frenética duración, resta ver cómo ha de comportarse el 10 y este Inter Miami en su liga. Eso sí, el líder destacado, Cincinnati (51 puntos) fue su última víctima; por tanto, la pregunta es si les dará para alcanzar el más difícil todavía: los playoff de la MLS.