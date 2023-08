Luis Enrique, hundido; el Madrid, radiante: 'no' de Mbappé, bronca interna y nueva fecha de salida

No es que haya cambiado el futuro de Kylian Mbappé en las últimas horas, sino que las certezas, lejos de menguar, que era lo que deseaba Luis Enrique para trabajar con tranquilidad, se han acentuado, casi hasta el extremo, deparando una ruptura del matrimonio que permanecerá unido por conveniencia hasta nuevo aviso, que en este caso pasa por enero o junio; ya veremos en qué circunstancias.

Dicen en Francia medios de comunicación afines a la actualidad del Paris Saint-Germain que el Real Madrid hará una oferta de última hora por el delantero, una que sirva al club galo para hacerse con Kolo Muani como recambio del 10 de les bleus, aunque ya les adelantamos en Don Balón que aún en el caso de que esta oferta se produzca, algo que ponemos en duda por el grave riesgo que corre el club español de llevarse otra negativa pública del club francés y el futbolista, iría muy a la baja de los más de 200 millones que piden en Francia por el jugador. O lo que es lo mismo, Mbappé muy probablemente no jugará en el Real Madrid en la 23/24.

Ahora bien, Mbappé no renueva, sigue en sus trece y, dice, no lo va a hacer; pero, a la vez, promete al club que no se irá gratis, de modo que solo quedan dos vías: o el jugador se va en enero del club galo o acuerda un porcentaje de compensación para el PSG si sale en junio de 2024. En cualquier caso, si Lucho quiere construir a largo plazo el terreno parisino con Mbappé en el proyecto, eso no será posible.

Nuevo lío

Y encima Mbappé anda muy cabreado en estos mismos momentos por la escasa -diríamos, nula- aceptación por parte del vestuario a su propuesta de capitanía, de liderazgo si fisuras, que solo ha recogido un voto favorable, el de Hakimi Achraf. Marquinhos ha sido el más votado por el resto de jugadores del PSG para portar el brazalete, por delante de Danilo Pereira y Presnel Kimpembe. Y esto es una afrenta para un jugador, el de Bondy, que quiere dominarlo todo. Así, el 7 se deshizo de los egos de Neymar y Messi pero sigue sin gobernar en París y poco a poco va perdiendo apoyos de puertas adentro; un motivo más para largarse. Dicho lo cual, podemos afirmar que es casi tan improbable la oferta del Madrid antes de que acabe el mercado como la estancia de Mbappé un año más de lo que dice su actual contrato.

Nada se ha aclarado, pero cualquier paso en falso del PSG con su estrella acerca a esta más al Real Madrid: que no renueve y se le niegue la capitanía es un avance.