Quién sino Guardiola para dejar a Endrick, Güler y Yamal en anécdota: su joya, más joven; descomunal

Quédense con este nombre Cavan Sullivan. Primero porque es jugador del Manchester City y por tanto posible futuro compañero de Phil Foden, Erling Haaland o Julián Álvarez y segundo porque si está de moda la precocidad de ciertos jugadores como Endrick, futbolista del Real Madrid, Arda Güler, también blanco y estrella de Turquía, o Lamine Yamal, futbolista del Barça y de la Selección Española de Fútbol, Sullivan las supera a todas.

El jovencísimo jugador del Philadelphia Union debutó ayer con solo 14 años y 293, superando el récord de la MLS que poseía Freddy Adu, 14 años y 306 días, lo cual no solo es excepcional en sí mismo, sino que es muy prometedor para el campeón de la liga inglesa. Recordemos que el pasado mes de abril el gigante de la Premier League se hizo con sus servicios y, por tanto, cuenta con él para el futuro, pese a que Pep Guardiola, que quiere dejar un legado excelso en el City, ya no esté (acaba contrato en 2025)

🚨🇺🇸 14 year old talent Cavan Sullivan enters the pitch for the first time in MLS.



He’s 13 days younger than Freddy Adu, record broken as the youngest ever to debut in MLS.



Manchester City have already signed Cavan for the future. 🔵👀pic.twitter.com/s6Gt5zsq70