Solo Leo Messi y nadie más: el doble récord que cosechó el argentino; CR7 no se acerca a ese retiro

Cuando Lionel Messi alzó la copa del mundo con la selección de Argentina, algunos fanáticos creyeron que su ciclo ya estaba cumplido, pero el delantero tenía un par de planes reservados para que su trayectoria finalice de la mejor manera. Decidió firmar por Inter Miami y llamar a sus mejores amigos para que el proyecto sea uno de los más ambiciosos que David Beckham haya armado. Se sumaron a la MLS Jordi Alba, Sergio Busquets y Luis Suárez.

Leo Messi no bajó el nivel y confirmó que estaba más vigente que nunca, su influencia provocó que más hinchas se sumaron al fenómeno Inter y que la institución, desde luego, coja protagonismo, a tal punto de convertirse en uno de los mejores clubes de la Major League Soccer. Por su parte, y tras superar una dura lesión de tobillo, Messi regaló una alegría más a sus seguidores y amantes de su buen fútbol, el campeonato de conferencia para Inter Miami, dejando una actuación de primer nivel y unos cuantos goles.

Inter Miami ganó el Supporters’ Shield y de esa forma sumó un título más en su carrera. El campeón del mundo y bicampeón de la Copa América con Argentina anotó un doblete, mientras que Luis Suárez anotó el tercero para el 3-2 final. De esa forma, la ‘Pulga’ llegó a la poderosa cifra de 30 goles desde que llegó al equipo de Miami.

Lionel Messi no se cansa de cosechar éxitos y seguir confirmando su legado. A la MLS no fue a perder el tiempo, sino a influir de la mejor forma para los futbolistas que ya yacían allí, así como los nuevos. Y sin ápices de un pronto retiro, el delantero ya sumó su título número 46 como futbolista profesional, un récord para el gaucho a nivel de clubes.

