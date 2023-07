Ten Hag y Argentina se ríen de CR7: Di María confirma al descarte de Luis Enrique, otro ridículo

Cristiano Ronaldo ha sido muchísimo mejor jugador que orador, de eso no cabe duda. Hablamos de uno de los mejores goleadores de la historia del fútbol, amén de ser uno de los futbolistas más efectivos de siempre. Un crack histórico, sin embargo, en la actualidad quizá no ha aceptado, tal vez por orgullo, quizá por ego, que su retiro de oro en Arabia Saudí es eso, un retiro. Millonario como nadie, sí, pero retiro, al fin y al cabo, y su ex compañero en el Real Madrid, Ángel Di María se lo ha vuelto a recordar tras la humillación sufrida por el Celta de Vigo de Iago Aspas, ese veterano y genial futbolista que se las tuvo con Luis Enrique. La discordia sembrada por el fantástico jugador portugués suele tener eco entre sus detractores venidos de sus líos, como Erik ten Hag o cierto público en Argentina y España.

Ayer el Al Nassr, equipo de CR7, ese que lucha por ser el mejor de la liga saudí, una competición que dice el crack luso que está por encima del resto salvo de la Premier League, cayó goleado (1-4), otra vez, esta ante el Benfica, en el que brilló el extremo campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. No tendría mayor revuelo este hecho, ya que el potencial europeo es muy superior al de la liga emergente, si Cristiano Ronaldo no hubiera asegurado que su liga y por ende su equipo están en nivel por encima de la mayoría; sobre el terreno de juego la realidad es otra.

Ya perdía 3-0 el equipo del capitán de Portugal al filo del descanso, que maquilló el resultado antes del paso por vestuarios y con una segunda parte intrascendente; ahora bien, la superioridad del cuadro portugués era evidente. Incluso Di María demostró ser mucho más efectivo que un CR7 al que ya le pesan los años. El Fideo inauguró el marcador y manifestó que juegue donde lo haga seguirá rindiendo a gran nivel.

Desaparecido estuvo el crack luso, que trató de emerger en diferentes parcelas del terreno de juego, pero sin chispa ni potencia y escaso de puntería. Al final, tras sus palabras ante el Celta de Vigo, donde no solo criticó la liga española y la italiana, sino también la alemana y a Leo Messi y su destino, el resultado es sonrojante: el equipo saudí he recibido en dos partidos 9 goles por solo 1 anotado, lo que delata que el relato que trata de construir Cristiano no se corresponde con la realidad, el fútbol europeo sigue siendo en ritmo, en táctica y en técnica muy superior al saudí.. Es normal, los saudíes van por el buen camino pero no se puede cambiar la historia en una temporada y a golpe de talonario. Ya imaginamos la sonrisa de Ten Hag y parte de Argentina al ver a CR7 ser esclavo de sus palabras; las RRSS así lo atestiguaban.