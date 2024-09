¡Terminó la espera! Martino habló de la recuperación de Lionel Messi y confirmó cuándo vuelve

El director técnico del Inter Miami, Gerardo “Tata” Martino, reveló que mantuvo una charla con Lionel Messi y entre ambos acordaron que no disputara el encuentro contra Chicago Fire, con el objetivo de recuperarlo plenamente para el 14 de septiembre.

Así lo explicó el entrenador argentino en conferencia de prensa, tras la goleada 4-1 ante el Fire. “Leo, como dijimos, está bien, con mucho tiempo entrenando con el grupo. Un poco sentimos que para el tiempo que nos podía dar en este partido a lo mejor teníamos la posibilidad de pensar en estos próximos 15 días”, comentó.

En esa línea, Martino agregó: “Hemos hablado y vimos que era mejor esta segunda opción y de alguna manera ver si lo podemos tener para partido con Philadelphia (Union)”.

La última vez que Messi pisó un campo de juego de forma oficial fue el pasado 14 de julio en la final de la Copa América 2024 de Estados Unidos. En aquella oportunidad, el astro argentino sufrió una lesión su tobillo derecho y tuvo que ser reemplazado por Nicolás González.

Ahora, y después de una larga recuperación, su regreso está cada vez más cerca.

