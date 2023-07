Traición sin precedentes a Cristiano Ronaldo: da calabazas a Arabia y se alía con su gran enemigo

Parece que en estos momentos hay dos destinos para aquellos jugadores que llegan a la etapa final de sus carreras, Arabia Saudí y la MLS, especialmente el Inter de Miami en el caso de la competición americana. En este sentido, aquellos que priorizan el dinero, suelen optar por Arabia, como es el caso de CR7, Benzema, Ziyech o Kanté. Por otro lado, Messi y Busquets se han inclinado por Estados Unidos dejando pasar ofertas totalmente desorbitadas de hasta 400 millones de euros. Ahora, hay otro jugador que se debate entre ambos destinos, se trata de Sergio Ramos, que podría traicionar a su gran amigo CR7 para fichar por el equipo de Leo Messi, según cuenta Sport.

El de Camas hace semanas que sabe que no seguirá en el PSG y todavía no tiene decidido cuál será su destino final. Si bien era evidente que sus años en Europa habían llegado a su final, el español todavía no se había planteado si era mejor América u Oriente Medio. Ahora, según la información citada, todo apunta que elegirá Miami, dejando así tirados a Arabia Saudí y a Cristiano Ronaldo.

Reencuentro ‘made in LaLiga’

Con Ramos optando por jugar al lado de Messi, nos encontraremos con un Inter de Miami plagado de talento producido en la liga española. Sergio Ramos se sumaría a Busquets, Messi y posiblemente a Jordi Alba para formar una plantilla que ha sumado una infinidad de partidos en la competición española y que se ha hartado a jugar clásicos.

Con un equipo estelar como el que acaba de formar David Beckham, el Tata Martino está en la obligación de dar un giro radical a la situación deportiva que viven los de Florida. El equipo es el peor de la competición con solamente cinco victorias en lo que va de temporada. De modo que ni Messi ni sus amigos llegarán a Miami para estar de vacaciones, sino que deberán competir con todo para cambiar la dinámica del equipo y devolver la alegría a la afición del equipo, que ha puesto todas sus esperanzas en los cuatro flamantes fichajes llegados directamente del olimpo del fútbol español.