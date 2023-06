Messi y Busquets impresionados con el regalo de David Beckham: tridente Barça y espera el 4º, Alba

Leo Messi y Sergio Busquets llegan a la Major League Soccer de la mano y con una misión muy clara, revertir la complicada situación de un Inter de Miami que es el peor equipo de la competición. Para ello David Beckham no solo ha confirmado a sendos jugadores ex del Barça y amigos dentro y fuera del campo, sino que ahora ha cerrado otro fichaje made in Camp Nou que genera más sinergias para el argentino y el español.

Un viejo conocido de la etapa en el FC Barcelona

Y es que el Tata Martino es el nuevo entrenador del conjunto de Florida, que tampoco ha cerrado del todo la plantilla para la temporada que viene. Es más, las conversaciones siguen su curso para tratar de firmar a un cuarto exponente del Barça, un Jordi Alba que está algo más complicado ya que espera una oferta del primer nivel en el fútbol europeo para tratar de llegar a la Eurocopa de 2024 que se disputará en Alemania. Como capitán de España, Alba ha levantado la Nations League en junio, su segundo título con La Roja tras el europeo de 2012 que la España de Vicente del Bosque ganó a Italia (4-0), y espera conseguir el tercero como colofón a su carrera.

La quinta vía, cerrada

También se ha venido especulando con la posible compra de Luis Suárez por parte del equipo de Miami, el mejor socio y amigo del 10 de la albiceleste en su etapa en Barcelona, sin embargo, el uruguayo cerró esa vía al dejar claro que estaba feliz en su actual destino, en el Brasileirao, donde golea en Gremio. “Es imposible, estoy feliz en Gremio y tengo contrato hasta 2024”, dijo el charrúa para El Observador.

Suerte aciaga para un buen míster

Recordemos que el técnico argentino no pudo brillar en el Barcelona durante su etapa en la campaña 2013/14, donde quedó segundo en LaLiga y perdió la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid, que además quedaría campeón de la Champions League. Fue el Atlético de Madrid del Cholo Simeone quien se llevó aquel campeonato en uno de los peores resultados del Barça por el triple golpe en contra de sus dos principales rivales en LaLiga, lo que culminó con la destitución de Martino. Eso sí, el argentino ganó un título norteamericano en 2018 con Atalanta United y siempre tuvo una gran relación con Messi y Busquets.