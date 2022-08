Al-Khelaïfi ata al gran olvidado de Luis Enrique, el Madrid lo lamenta

Nasser Al-Khelaïfi sigue ensimismado en construir una plantilla que garantice llegar al último tramo de la próxima edición de la Champions League y por eso no está escatimando en el presente mercado veraniego a la hora de fichar. Con Messi, Neymar y Mbappé ya asentados como el tridente de ataque del equipo que dirige Galtier, la parcela creativa está sufriendo algunos cambios muy notables a los que se sumará una nueva incorporación de primer calibre, la de Fabián Ruiz.

Futbolistas como Georginio Wijnaldum, quien ya ha salido del equipo, Ander Herrera o Leandro Paredes no cuentan ni con la confianza del técnico galo ni con la del jeque catarí, quien ya ha cerrado dos incorporaciones para reforzar la línea creativa: Vitinha y Renato Sanches. No obstante, Al-Khelaïfi no parece estar conforme con esta doble llegada y, según ha revelado el periodista italiano Fabrizio Romano, Fabián se ha convertido en otra de las prioridades del presidente para el nuevo proyecto del conjunto capitalino, algo que supondría dejar al Real Madrid sin una de sus alterntivas favoritas para reforzar el centro del campo.

Es más, el fichaje de Fabián no solo se presupone sencillo por el poder económico del magnate, sino porque el andaluz finaliza contrato en 2023 y hay dos factores que alientan el movimiento: el primero, el deseo del sevillano de dar un salto de calidad en su carrera, y el segundo, la necesidad del Nápoles de venderle este verano para evitar que se marche gratis conforme finalice el próximo curso.

Luis Enrique, atento

Desde que diera el salto a primera escena en el Real Betis Balompié, las prestaciones del sevillano han sido muy gratificantes, pero no lo suficiente para haber convencido a Luis Enrique, quien viene apostando por otras opciones en detrimento del mencionado Fabián.

Es cierto que el jugador ha formado parte de algunas convocatorias del asturiano, pero hace mucho tiempo que no recibe la llamada del seleccionador y ahora, si se consagra su fichaje por el PSG, el técnico podría tener un motivo de peso para comenzar a apostar por él con la mirada puesta en el Mundial de Qatar que se disputará a finales de año.