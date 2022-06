Al-Khelaïfi, aturdido con Messi: lo deja claro con Argentina y hay lío

La Finalissima disputada entre Argentina e Italia en Wembley ha dejado más conclusiones de las esperadas. La mayoría de miradas estaban puestas sobre un Giorgio Chiellini que disputó su ultimo encuentro con la Azzurra, pero Leo Messi le quitó mucho protagonismo. El jugador rosarino fue el líder de la albiceleste en un partido que los de Scaloni dominaron de principio a fin y que terminaron venciendo por 3-0, una auténtica paliza que deja muy tocada, a su vez, la figura de Roberto Mancini.

Los números del técnico italiano con la selección están comenzando a ser muy preocupantes y su cargo se está poniendo en duda, sobre todo tras la no clasificación para el Mundial de Qatar que se celebrará a finales de año. No obstante, y volviendo a la figura de Messi, el astro del PSG demostró con su país lo que no ha podido hacer durante todo el año en el PSG, algo que resulta altamente incomprensible para un Nasser Al-Khelaïfi que ha tenido que esperar a que finalice la temporada para ver la mejor versión de su gran apuesta de 2021.

Y es que el peso de Messi con la selección argentina va mucho más allá de ostentar el brazalete de capitán. Por el exfutbolista del FC Barcelona pasan todas las jugadas de ataque del equipo y sus compañeros le buscan continuamente a sabiendas del talento que atesora, un talento que sacó a relucir en el primer gol de su equipo. Con una maniobra digna de un fuera de serie, logró servir en bandeja el tanto inaugural del encuentro a Lautaro Martínez, pero su actuación fue mucho más reseñable.

En contraposición con lo visionando durante toda la temporada en el PSG, Messi sí que se siente el líder del combinado dirigido por Scaloni, algo que no ocurre en París a pesar de que Mauricio Pochettino le ha brindado mucho protagonismo y de que el mencionado Al-Khelaïfi tiene muchas esperanzas depositadas en él.

Quizá por la presencia de Neymar y Mbappé el futbolista de 34 años no ha logrado exhibir su mejor versión en el conjunto francés, pero a la vista queda que, cuando llegan los compromisos internacionales, su protagonismo se eleva exponencialmente, algo que no termina de entender el presidente catarí del PSG.