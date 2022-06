Laporta teje su operación Aubameyang 2.0: delantero low-cost en camino

Robert Lewandowski se ha postulado como el gran objetivo del FC Barcelona para reforzar la parcela ofensiva del equipo este verano, pero el jugador tendrá que rebajarse el salario notablemente si quiere facilitar su aterrizaje en el Camp Nou. La mermada situación económica del conjunto catalán dificulta presentar una oferta por el polaco, a pesar de que este ya ha afirmado rotundamente su deseo de salir del Bayern Múnich, y de ahí que Joan Laporta haya fijado una alternativa más asequible para la delantera: Wissam Ben Yedder.

El futbolista del AS Mónaco conoce perfectamente LaLiga dado que pasó tres años en las filas del Sevilla, donde en líneas generales ofreció un nivel muy bueno. Su salida al conjunto monegasco causó mucha estupefacción dada la importancia que tenía el francés en el conjunto de Nervión y ahora Laporta parece estar dispuesto a brindarle la oportunidad de regresar a España en lo que supondrá una operación similar a la ejecutada con Aubameyang en el pasado mes de enero: un ‘9’ económicamente asequible y con una reseñable trayectoria en Europa.

Precisamente el jugador gabonés sería el principal afectado por la llegada de Ben Yedder, pero esta información filtrada por BeSoccer cada vez acerca más esta posibilidad. El francés ha terminado la temporada con 32 goles anotados en su casillero particular, una cifra que justifica el gran interés de Laporta en pescar al futbolista por si finalmente la situación con Lewandowski se enfría irremediablemente, como así parece que será dadas las dificultades financieras de la entidad culé.

Es cierto que el jugador de origen tunecino ya tiene 31 años, pero en Can Barça confían en que sea una competencia de lo más sana para Aubameyang y que entre ambos dejen en el olvido las sobresalientes cifras goleadoras registradas por el último delantero puro que dejó huella en el Camp Nou, Luis Suárez.

Cabe señalar también que, aunque el mandatario blaugrana ya ha dejado patente la opción Ben Yedder para reforzar el ataque, un fichaje que oscilaría los 15 millones, Xavi Hernández tendrá la última palabra a este respecto: si el técnico catalán no lo estima oportuno, Laporta no presentará una oferta formal al AS Mónaco.