Tras Camavinga y Rodrygo, Florentino da con el descubrimiento del año

Jesús Vallejo es uno de los futbolistas cuya situación personal ha dado un giro radical en las últimas semanas. El defensa zaragozano de 25 años apenas ha contado para Carlo Ancelotti durante toda la temporada, especialmente por el excelso nivel mostrado por Éder Militão y David Alaba, pero la necesidad del técnico de rotar los minutos de sus jugadores de confianza ha permitido a Florentino descubrir algo impensable hace unos meses: el jugador sí que es útil para el proyecto blanco.

En el mercado veraniego de 2021 el club estuvo a punto de desprenderse del futbolista a sabiendas de que la llegada del ex del Bayern dificultaría mucho su entrada en el esquema de Ancelotti, tal y como ha ocurrido durante gran parte de la campaña, pero en las últimas semanas, y a raíz del partido contra el Manchester City, la situación del maño ha dado un giro de 180º.

Vallejo está mostrando una fiabilidad defensiva que nadie se esperaba a estas alturas de la campaña y su venta el próximo verano ha pasado de irreversible a muy discutible. Eso sí, el fichaje de Antonio Rüdiger podría ser determinante para ello ya que, con Nacho Fernández y los dos centrales mencionados, el canterano del Real Zaragoza apenas podría disfrutar de minutos en la 22/23.

No obstante, hay un dato que juega muy a favor de Vallejo: siempre que el jugador ha participado esta temporada el Real Madrid no ha perdido ni un solo encuentro. Es cierto que la continuidad del zaguero se antoja complicado por el actor mencionado, pero esta resurrección del español podría permitir a Florentino, ya no solo encontrar un destino atractivo para el defensa, sino rescatar una cifra mayor por su venta.

Temporada de descubrimientos

A colación de esto cabe señalar que Vallejo ha sido la gran revelación de este último mes, pero jugadores como Eduardo Camavinga y Rodrygo Goes son las primeras gratas sorpresas de este 2022 ya que, tras un arranque de curso más que dubitativo, han logrado consolidarse en la plantilla blanca y, además, haciéndolo como una parte importante en los planes de Ancelotti.