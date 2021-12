Al-Khelaifi fija su próxima millonada: 60 ‘kilos’ por un ex del Madrid

El PSG sigue en pleno estado de júbilo tras haber visto como Leo Messi, una de sus estrellas, ha cosechado su séptimo Balón de Oro, pero Nasser Al-Khelaifi no descuida el que podría ser uno de los grandes bombazos del mercado veraniego de 2022: Theo Hernández. El futbolista francés, compañero de Raphael Varane y de otros muchos jugadores de renombre en 'Les Bleus', se ha convertido en uno de los mejores laterales izquierdo del contiene europeo y el PSG encabeza la carrera para hacerse con sus servicios.

El presidente del club francés intentó poner le broche el pasado verano al espectacular capítulo fichajes desarrollado con la compra del todavía jugador del AC Milan, pero el conjunto italiano, consciente de la importancia del futbolista, desechó todas las tentativas de forma contundente. Eso sí, aunque en los últimos meses una de las prioridades del club rossonero ha sido estrechar lazos con el defensa francés de 24 años para evitar que abandone San Siro próximamente, el acuerdo aún no se ha concretado.

Y es que nadie podía pensar que Theo Hernández, tras pasar desapercibido en los planes de Real Madrid durante la campaña que estuvo en Chamartín (17/18), ha sabido reconducir su carrera en el AC Milan de la mejor forma posible: teniendo muchos minutos en el equipo, sintiéndose un jugador importante y acaparando cada vez más pretendientes tras sus pasos.

Precisamente el PSG es uno de los clubes que más interés ha mostrado en Europa por contratar los servicios de Theo dado que Juan Bernat, a pesar de haber renovado recientemente su contrato hasta 2025, tiene varias ofertas para cambiar de aires el próximo verano, algo que abre la posibilidad para que Al-Khelaifi se convenza de cumplir su deseo frustrado el verano pasado y encarrilar el fichaje de Theo a cambio de 60 millones de euros, una cifra que el cuadro trasalpino no dudaría en aceptar a sabiendas de que la salida de galo sería más que notoria.

En tal caso, la ofensiva final no se oficializará hasta el próximo periodo estival de 2022 ya que las altas esferas del AC Milan han puesto de manifiesto que no dejarán salir a Theo en enero para no desmenuzar las opciones del equipo en la lucha por ganar el Scudetto.