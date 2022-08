El PSG acaba con Messi y Neymar: el argentino deja su puesto a Benzema

El 12 de agosto ha sido el día escogido por la revista France Football para dar a conocer la lista de los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro de 2022 que tendrá lugar el día 17 de octubre y, como todos los años, no han faltado las sorpresas, pero por encima de todas ellas destaca la ausencia del jugador que más veces ha conseguido este galardón y que por primera vez desde 2006 no se encuentra en ella, hablamos nada más y nada menos que de Lionel Messi.

La derrota ante el Real Madrid en los octavos de final de la pasada edición de la Champions League sigue provocando réplicas en el Parque de los Príncipes, como si de un terremoto se tratara. La primera víctima fue Leonardo, luego Pochettino, y ahora Leo Messi, que no saldrá este verano del PSG, pero sí se quedará sin opción de ganar su 8º Balón de Oro, no como Cristiano Ronaldo, quien a pesar de no haber conseguido clasificarse con el Manchester United para la Liga de Campeones, sí se encuentra entre los 30 finalistas por decimocuarta vez consecutiva y es una de las alternativas a levantar el trofeo este año,

Pero Lionel Messi no es el único que se ha visto afectado por el bajo rendimiento del PSG la temporada que viene, Neymar Jr , que este año se le ve muy centrado, tampoco aparece entre los 30 finalistas, de hecho, de todo el combinado parisino solo encontramos a Kylian Mbappé. El delantero francés fue, de lejos, el mejor jugador de su equipo la pasada campaña y eso se ha reflejado en las votaciones. Ni siquiera Al-Khelaïfi ha podido salvar al argentino y al brasileño en el año del Mundial, su influencia no llega a tanto.

Una lista que está encabezada por el gran favorito para llevarse este año el trofeo, quien ocupará el puesto del último ganador del Balón de Oro que ahora es Leo Messi, Karim Benzema, y de la que forman parte otros 5 jugadores más del Real Madrid: Courtois, Vinicius, Casemiro, Modric y Rüdiger, por parte del FC. Barcelona solo encontramos a Robert Lewandowski. El 17 de octubre conoceremos el vencedor. Los principales rivales del francés son Kevin De Bruyne, Mohamed Salah y Sadio Mané.

Lista de nominados al Balón de Oro 2022

1. Benzema, (Real Madrid)

2. Courtois, (Real Madrid)

3. Vinicius, (Real Madrid)

4. Casemiro, (Real Madrid)

5. Modric, (Real Madrid)

6. Rüdiger, (Real Madrid)

7. Salah, (Liverpool)

8. Trent Alexander-Arnold, (Liverpool)

9. Luis Díaz, (Liverpool)

10. Fabinho, (Liverpool)

11. Darwin Núñez, (Liverpool)

12. Van Dijk, (Liverpool)

13. Mahrez, (Manchester City)

14. Bernardo Silva, (Manchester City)

15. Phil Foden, (Manchester City)

16. De Bruyne, (Manchester City)

17. Cancelo, (Manchester City)

18. Haaland, (Manchester City)

19. Lewandowski, (FC Barcelona)

20. Heung-Min Son, (Tottenham)

21. Karry Kane, (Tottenham)

22. Kimmich, (Bayern de Múnich)

23. Sadio Mané, (Bayern de Múnich)

24. Leão, (AC Milan)

25. Mike Maignan, (AC Milan)

26. Nkunku, (Leipzig)

27. Cristiano Ronaldo, (Manchester United)

28. Kylian Mbappé, (PSG)

29. Haller, (Borussia Dortmund)

30. Vlahovic, (Juventus)