Al-Khelaïfi lo robó al Barça en 2021: llegó con Ramos y ahora le echa

Neymar JR es el futbolista que está acaparando más protagonismo en el seno del PSG en los últimos días por la idea de Nasser Al-Khelaïfi de deshacerse del talentoso crack brasileño, pero no parece que esto vaya a darse dado el elevado salario del jugador. No obstante, mientras se define su futuro, el mandatario catarí ha tomado otra decisión que no ha dejado indiferente a nadie, sobre todo porque el futbolista llegó al Parque de los Príncipes el verano pasado cuando parecía tener todo cerrado con el Barça: Georginio Wijnaldum es la nueva víctima del jeque.

Al-Khelaïfi tiró de talonario cuando el conjunto catalán y el exfutbolista del Liverpool habían estrechado lazos para cerrar un acuerdo, pero el neerlandés apenas ha tenido oportunidades para demostrar su potencial. Tras ser muy importante en los planes de Klopp durante su paso por Anfield, el PSG se las prometía muy felices tras arrebatar su fichaje al FC Barcelona, pero ni mucho menos Wijnaldum ha logrado cumplir con las expectativas depositadas en él.

Mauricio Pochettino no le ha brindado su confianza en ningún momento y el futbolista apenas ha participado en encuentros de máxima exigencia, algo que le ha situado de forma irrevocable en la rampa de salida del PSG. Es más, según ha revelado el diario neerlandés ED, el PSV está muy interesado en pescar los servicios del centrocampista de 31 años.

El jugador ya militó en las filas del conjunto de Eindhoven antes de poner rumbo a la Premier League en el mercado veraniego de 2014 y ahora el club está dispuesto a volver a acogerle y finiquitar el calvario que ha vivido durante el último curso en París. Wijnaldum sabe que, además del fichaje de Vitinha, hay otros jugadores que podrían reforzar la medular del equipo, algo que acabaría con sus opciones de poder ganarse la confianza de Galtier.

Por ello, a conciencia también de que Al-Khelaïfi quiere librarse de él, aceptará su salida del PSG este mismo verano, pero veremos si el conjunto neerlandés logra convencerle o el jugador espera una oferta de mayor calibre entre las mejores ligas del continente. En definitiva, tras formar parte del capítulo de fichajes más glorioso en la historia del club, donde coincidió con Sergio Ramos, Leo Messi, Achraf o Donnarumma, Wijnaldum tiene las horas contadas en la capital francesa.