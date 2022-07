Nuevo compañero para Dybala: argentino, del PSG y descarte de Mbappé

Paulo Dybala es sin duda alguna uno de los jugadores más codiciados de este mercado de fichajes. El atacante de la Juventus ha quedado libre el 30 de junio tras no renovar con el conjunto italiano y ahora puede firmar por cualquier club gratis. Una oportunidad así se presenta muy pocas veces en una ventana de traspasos, y por eso, son muchos los equipos que están intentando hacerse con los servicios de ‘La Joya’.

Desde un primer momento, el equipo que más fuerte ha sonado para ser el próximo destino de Paulo Dybala ha sido el Inter de Milán, pero las últimas informaciones que llegan desde Sky Sports por parte del periodista italiano Gianluca Di Marzio, periodista que adelantó la renovación de Mbappé por el PSG, apuntan a un giro de los acontecimientos en cuanto al futuro de ‘La Joya’, y es que según afirma este periodista, el recién ascendido Monza estaría dispuesto a luchar por el argentino y por otros dos delanteros top para luchar por todo el año que viene en la Serie A.

Y es que, según afirma Di Marzio, Berluscconi, presidente del Monza, estaría pensando en fichar este mismo verano a Paulo Dybala, Mauro Icardi y Belotti. 3 futbolistas de clase mundial para reforzar un equipo y seguir haciendo historia en el futbol italiano, ya que, el ex presidente del AC. Milan cogió al equipo en la Serie C y en tan solo 4 años lo ha conseguido ascender a la Serie A, y no quiere detenerse ahí, como el mismo dijo cuando logró el ascenso:” Nunca hemos jugado en la Serie A… Pero queremos la Champions League y el ‘Scudetto’”.

Objetivos muy ambiciosos para los que necesita jugadores de primera clase, y parece que Berluscconi habla en serio, puesto que, en lo que llevamos de mercado, el Monza ya ha fichado a hombres de renombre en el futbol italiano como son Cragno, Ranocchia y Carboni, y quieren que también se sumen Dybala, Icardi (que no cuenta para Luis Campos y Mbappé le ha puesto la cruz en el PSG) y Belotti.

Un duro golpe para el Inter de Milán que no para de hacer cuentas para intentar conseguir cerrar cuanto antes el traspaso de Dybala y que no se le adelante ningún otro equipo como la Roma, el Monza, el Manchester United o incluso el Atlético de Madrid. Veremos qué sucede con ‘La Joya’.